Liberan a exdirector jurídico de Segalmex

Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector jurídico de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quedó en libertad a causa de que un juez de control consideró que no se contaba con los elementos suficientes para que permaneciera detenido.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, determinó que el nombre de Dávila no aparece en ninguno de los documentos relacionados con la operación de compra venta de azúcar. Por ello, el involucrado salió este jueves del Penal del Altiplano, luego de cinco días de pasar como interno.

Sin embargo, el mismo juez vinculó a proceso a otros cuatro presuntos implicados en el caso del desfalco de la dependencia, pues para esos individuos sí había suficientes datos de prueba con los cuales procesarlos por el delito de delincuencia organizada.

Los vinculados a proceso son: Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro; y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.

Otro vinculado más a proceso es Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregín, la empresa que, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), simuló la venta de cuatro mil 700 toneladas de azúcar, en un contrato de siete mil 840 toneladas, por el cual cobró poco más de 142 millones de pesos.

A los procesados, el juez les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y les fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ha detenido a nueve de los 22 implicados en este delito; de ellos, cuatro ya se encuentran procesados y uno libre.

Los otros cuatro detenidos a los que el juez evaluará en su situación jurídica son Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial de Segalmex, y Jorge Humberto González Bocardo, ex Coordinador de Operaciones de Diconsa. De igual modo decidirá si vincula a proceso a José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de Servicios Integrales Carregín, y Gonzalo Mora Nateras, destinatario de recursos recibidos por dicha empresa.

