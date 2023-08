Libros de secundaria destacan labor del INE, TEPJF y el Inai

Mientras en la coyuntura de la disputa política la Cuarta Transformación ha tenido un choque frontal con órganos autónomos y ha hecho intentos por modificar su estructura, funcionamiento y atribuciones, dentro de los nuevos libros de texto de nivel secundaria, el INE y el Inai son reconocidos como órganos fundamentales para la democracia en el país.

Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuyo pleno se mantiene en la inoperancia desde hace cuatro meses y medio, tras un veto presidencial y el bloqueo de Morena en el Senado para nombrar a los comisionados que le faltan, se le describe como un ente notable en “el camino hacia la consolidación de la democracia”.

En las páginas del libro Ética, Naturaleza y Sociedades, de segundo grado de secundaria, se destaca que la labor del instituto de transparencia para garantizar el acceso a la información pública es indispensable para que la ciudadanía se mantenga bien informada sobre el desempeño del sector público y de las políticas que sustentan la vida democrática.

El libro apunta como uno de los retos en materia de transparencia, la resistencia a facilitar información por parte de instancias gubernamentales.

Debido a la inoperancia en la que permanece el pleno del Inai, hasta el 9 de agosto se han acumulado ocho mil 28 recursos de revisión varados, que representan las inconformidades que derivan de la negativa de respuesta o información incompleta o poco clara, que los entes obligados de la administración pública proporcionan cuando son consultados.

En cuanto al INE, a éste lo define como producto de una demanda de mayor equidad y transparencia en los comicios.

Al inicio del capítulo “La importancia de la participación ciudadana, organizaciones sociales y partidos políticos en México”, de la página 331, se destaca que, después de 70 años, en los últimos 23 se logró la alternancia entre tres fuerzas políticas distintas al frente de la Presidencia de la República.

En el mismo apartado se hace referencia al surgimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la “misión” de resolver controversias y proteger los derechos políticos y electorales.

“El surgimiento y la consolidación de ambas instituciones dedicadas a ofrecer confianza a la ciudadanía y garantizar el respeto a las decisiones del pueblo, ha traído a la par muchos otros beneficios para la democracia en México, tales como brindar transparencia electoral”, se lee en el texto de secundaria.

A pesar de estos aspectos, se subraya la persistencia de varios retos en materia electoral.

Entre éstos se menciona la participación ciudadana, pues a pesar de que, con la creación del IFE, hoy INE, la sociedad adquirió más confianza en las elecciones, muchos ciudadanos aún están desmotivados y desinteresados en la política.

“No han comprendido que sus condiciones de vida pueden cambiar favorable o desfavorablemente a raíz de su participación”, se lee en la página 334.

También apunta que la cobertura electoral es un reto porque la extensión geográfica de México dificulta que en cada rincón se organicen las elecciones.

Asimismo, se puntualiza que existe falta de claridad en las ideologías que representan los partidos políticos, a lo cual se suma la corrupción y falta de transparencia en el manejo de los recursos y que ha generado “un descontento en la ciudadanía, mismo que se refleja en la poca participación política y en una crisis de representatividad”.

Chihuahua va por uso de textos anteriores



El gobierno del estado de Chihuahua emprendió una estrategia con la que solicitó a sus habitantes rescatar los libros de texto del modelo educativo anterior, para su reutilización en el ciclo escolar que arrancará el próximo 28 de agosto, para lo cual les pidió llevarlos a las escuelas y a centros de acopio instalados ex profeso.

La gobernadora María Eugenia Campos presentó el plan como una respuesta a la falta de libros, que supone la suspensión provisional que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, concedió la semana pasada a su gobierno, en atención a la controversia constitucional que presentó contra la distribución de los materiales.

“Como sabes, los libros de texto gratuitos del Gobierno federal en este año han sido cuestionados por padres, maestros y especialistas porque les faltan contenidos básicos en matemáticas, español y ciencias, los cuales son muy necesarios para preparar a nuestras niñas y niños ante las oportunidades que se están presentando en nuestro estado.

“Por eso en Chihuahua propusimos no entregarlos; escuchamos a los padres de familia y por eso interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó por ahora no entregar los libros”, explicó, en un video difundido por medio de sus redes sociales.

La mandataria panista subrayó que en su estado se han respetado las leyes y la Constitución, por lo que ahora se aguardará a que el alto tribunal del país emita un fallo para tomar una decisión, y aseveró que se acatará lo que resuelva la Corte.

Mientras eso ocurre, dijo a las familias que no se frenará el aprendizaje de los estudiantes y que éstos no se quedarán sin las “herramientas para cumplir con sus sueños y con sus anhelos”.

“En unos días comienzan las clases y juntos vamos a ayudar a que sí tengan los materiales que requieren para crecer con altas habilidades, conocimientos y capacidades”, comentó.

De esta forma, Campos Galván lanzó el llamado a la población para que entre todos recolecten los libros correspondientes al modelo educativode la reforma del 2017, para que sean llevados a las escuelas y centros de recolección y, así, sean los que se utilicen el próximo ciclo escolar.

“Les pido a todos que nos unamos y que trabajemos juntos, como sabemos hacerlo, en dos acciones específicas. La primera: necesitamos de tu ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen; compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos o si prefieres hacerlo de una vez, llévalos a los centros”, dijo.

En un segundo término, anunció que la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua ya trabaja para contar con “materiales” educativos propios.

Especificó que éstos derivarán de reuniones en las que se tomará en cuenta la participación de docentes, asociaciones de padres de familia, especialistas y representantes de pueblos originarios.

“Quiero reiterar el compromiso respecto de este gobierno para que nuestros niños reciban una educación de calidad; estas acciones se toman pensando en el futuro de nuestro estado, se trata de nuestros niños”, aseguró.

Coahuila lleva a SCJN controversia contra libros



La Consejería Jurídica de Coahuila, hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el documento con el cual el gobierno estatal dio inicio al procedimiento de controversia constitucional por el tema de los libros de texto gratuitos.

Con la representación del titular de la Consejería Jurídica, Valeriano Valdés Cabello, la administración estatal informó que la controversia es con el fin de reclamar “actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024”, esto ante la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública sobre el contenido de dichos textos.

“No se ha realizado la capacitación necesaria al magisterio y (los libros) fueron elaborados ignorando los procedimientos que se marcan en la ley aplicable, lo que se considera atenta contra el derecho a la educación y el interés superior del menor y su libre desarrollo de la personalidad”, dijo quien presentó la controversia en el máximo tribunal.

Valdés Cabello detalló que el documento presentado tiene como sustento “la violación al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, considerando que no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados en el tema educativo”.

Es así que el gobierno de Coahuila solicitó en primer término la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos, en las escuelas públicas de educación básica en la entidad.

Piden expertos materiales extra que subsanen fallas

Por considerar que la polarización política y discusiones “incendiarias” que envuelven a los nuevos libros de texto no conducen a solucionar la situación, expertos en educación sugirieron que ahora se trabaje en materiales adicionales para subsanar las fallas encontradas, sobre todo en matemáticas y lecto-escritura.

Las posturas se expusieron durante el foro “Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro”, realizado en la Cámara de Diputados, donde los académicos coincidieron en señalar que existen errores puntuales y graves que podrían comprometer el futuro de los estudiantes.

El investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Max Saldana, quien moderó el foro, dijo: “No somos opositores de ningún partido político. No es la idea de que nosotros estemos aquí haciendo propaganda a favor o en contra de nadie, estamos aquí para discutir realmente los cambios al modelo educativo porque merece una discusión profunda, porque cualquier cambio que nosotros hagamos en la educación básica va a tener repercusiones a lo largo de la vida de las personas”.

Destacó que la discusión no es sobre conservadores contra comunistas, sino una que se lleve de manera honesta sobre los errores estructurales y no “una discusión incendiaria amarga que no conduce a ningún lado”.

La investigadora del Cinvestav, Alma Maldonado, mencionó que todos esperan que el proyecto salga bien, porque “¿quién aquí podría desear que esto sea un fracaso rotundo? Porque eso sería pedir el fracaso de la educación pública”.

Eduardo Backhoff, de Métrica Educativa, manifestó que la falta de transparencia y la inclinación política de no estar de acuerdo con las administraciones pasadas o enaltecer al actual gobierno, desató la politización del tema.

Sobre el contenido de los libros, dijo que tienen una visión “maniqueísta muy peligrosa”, y que la autonomía docente que propone la Nueva Escuela Mexicana es una “manzana envenenada”, porque representará una suma de más retos y responsabilidades a los maestros.