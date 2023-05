Con líderes de todas las corrientes políticas, AMLO celebra el Día del Trabajo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró a puerta cerrada el Día Internacional del Trabajo con líderes de la mayoría de las centrales obreras, incluso algunas de filiación priista, ante quienes agradeció su respaldo en los cuatro años de su administración y confió en mantener ese apoyo de la cúpula de la clase obrera de México.

“Sólo me resta agradecerles, porque he contado con la comprensión y el apoyo de ustedes, independientemente de las banderías partidistas, como aquí se ha mencionado. Siempre he tenido el apoyo de ustedes el tiempo que llevo gobernando al país”, afirmó durante la comida que les ofreció a los representantes del sector obrero, empresarial y algunos funcionaros.

Se comprometió a mantener los criterios adoptados durante su administración para con los trabajadores que, afirmó, se mantendrán invariables.

“Pueden estar seguros de que bajo los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato”, señaló.

te puede interesar 'La revisaremos con lupa', dice Germán Martínez sobre la sesión del Senado donde Morena aprobó paquete de leyes

López Obrador dijo que las condiciones de negociación para los trabajadores han variado sustancialmente y puso como ejemplo que ya no hay sumisión del Gobierno ante los empresarios, como ocurría en el pasado.

“Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María, no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa ni volverá a pasar”, subrayó.

Un gran honor acompañar al Presidente @lopezobrador_ a la conmemoración del #DíaDelTrabajo.



Se están sentando las bases de un nuevo modelo de desarrollo, donde nunca más l@s trabajadores sean ignorados o puestos en segundo plano.



¡Que vivan las y los trabajadores de 🇲🇽! pic.twitter.com/KK9W6FiuCq — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 2, 2023

AMLO destacó que en su sexenio se incrementaron los salarios mínimos en 90 por ciento, “no se permiten abusos contra los asalariados. Hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales. Los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros. En este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales”.

López Obrador aseguró que se puede tener seguridad de que habrá criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores “en el resto del tiempo que nos queda de mandato (…) De mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo”.

JVR