'La revisaremos con lupa', dice Germán Martínez sobre la sesión del Senado donde Morena aprobó paquete de leyes

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, adelantó que se revisará "con lupa" la sesión del pasado 28 de abril en la cámara alta, en la que se aprobaron una serie de iniciativas prioritarias para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un videomensaje indicó que sede, cuórum, votación y funcionarios que recibieron los votos entrarán en dicha revisión, "y lo llevaremos al Poder Judicial", indicó.

Afirmó que en dicha sesión hubo “error tras error” al aprobar una Ley Minera que no favorece a los trabajadores y el “ataque al conocimiento” contra el Conacyt.

Al hacer un balance de lo que ocurrió aquella noche y madrugada del día siguiente, señaló que se trató de una sesión bochornosa, "en el que se aprobó más poder a los militares".

En el mismo sentido se refirió al rubro de la fiscalización, como cerrar los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública".

"También se atacó al crédito al campo. Adiós a la Financiera Rural. La verdad, error tras error, inhumanidad tras inhumanidad".

En lo que sí dijo estar a favor, fue en fortalecer al IMSS Bienestar, "ahí muy bien", expresó.

Finalmente sentenció: "Este partido no ha terminado y aquí el Grupo Plural no se rinde. La República no se rinde, tiene dueño y se llama el pueblo de México".

Mensaje del senador #GermánMartínez del @gpplural en la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Revisaremos con lupa la sesión de ayer y lo llevaremos al Poder Judicial.“ pic.twitter.com/z48HDHg0tK — @GPPlural (@gpplural) April 29, 2023

Como se recuerda, la cámara alta entró en crisis el pasado jueves, tras el choque entre legisladores de la 4T y la oposición por el nombramiento de comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) y el consiguiente plantón del bloque de contención (PAN, PRD, PRI y MC) en el salón de plenos.

Después, Morena y aliados del Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM), reanudaron la suspendida sesión en la vieja casona de Xicoténcatl, donde sacaron una batería de reformas.

