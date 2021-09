Líderes migrantes engañan a haitianos para cruzar hacia EU: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que los líderes de grupos migrantes difunden información falsa a los miles de haitianos que intentan cruzar hacia Estados Unidos, lo que acentúa la actual crisis migratoria que se vive en el país.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló en conferencia de prensa que estos dirigentes difunden información errónea sobre las políticas migratorios de Estados Unidos.

Detalló que los dirigentes han manipulado la información sobre un reciente anuncio del Departamento de Seguridad Interior sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que ha ocasionado que haitianos que se encontraban en Brasil y Chile intenten dirigirse hacia Estados Unidos.

Ebrard aseguró que este anuncio establece que se va a considerar por más tiempo un programa que permite la estadía de personas originarias de Haití que residen en Estados Unidos; "ojo, que viven o residen en Estados Unidos, no las personas que están en Brasil y Chile", agregó.

Es importante transmitirles que es un engaño el que están planteándoles sus dirigentes. No es cierto eso, o sea, no es verdad que si tú llegas ahorita a Estados Unidos te van a decir: 'cómo no, pásele y quédese en Estados Unidos'