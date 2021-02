Llama AMLO a organizar mejor la vacunación

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer a los encargados de vacunar a los adultos mayores que no los hagan esperar mucho tiempo ni los dejen a la intemperie formando largas filas para ser inmunizados.

“Les pido que consideren esta situación de los adultos mayores: no pueden estar mucho tiempo parados y a la intemperie. Que se resuelva. Se puede si se tienen los centros adecuados”, aseveró.

En días recientes se difundieron imágenes en redes sociales y medios de comunicación en las que se observa a personas de la tercera edad pernoctando en las sedes de vacunación, bajo un clima frío; en filas enormes y, en ocasiones, sin sana distancia, como ocurrió en Ecatepec, y en otras alcaldías de la CDMX.

“Es un asunto de organización, de que se les atienda como lo merecen. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado”, dijo.

También llamó a los adultos mayores a mantener la calma, pues habrá vacunas para todos los mexicanos .

Es un asunto de organización, de que se les atienda como lo merecen, que no los hagan esperar mucho tiempo. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Por ejemplo, se están vacunando a todos los adultos mayores de Ecatepec, son 200 mil de 60 y más. No se desesperen y no piensen que sólo hay que ir un sólo día. Puede llevar una semana y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos”, resaltó.

López Obrador recordó que las vacunas corresponden al municipio o alcaldía establecido en el programa nacional.

“Si van a ir de otros municipios, no lo hagan porque no les corresponde. Hay que esperar el turno porque, si no, ahora sí ya no serían las 200 mil vacunas y ya no alcanzarían”, advirtió.

El Presidente alertó a la población a no dejarse engañar con promesas de falsas vacunas, de gente aprovechada que dicen que las consiguen.

“No hay dosis más que las que se están aplicando en el programa de vacunación. Y si alguien dice que tiene vacunas, están adulteradas. Son hechizas. Falsas. Es agua. Es quién sabe qué”.