Se trasladarán elementos de las fuerzas armadas

AMLO llama a QRoo a mantener la calma por huracán Beryl; no quedarán desamparados, dice Ante la presencia del huracán Beryl, categoría cinco, en las costas del Caribe, AMLO exhortó a la población a no alterarse y mantener la calma, porque hasta ahora 'no hay nada, está muy distante de las costas'