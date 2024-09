Llama AMLO a senadores no dejarse presionar; intervención del PJ para frenar reforma es una aberración

Tras hacer un llamado a los senadores a no dejarse presionar por los conservadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una aberración y una violación flagrante a la Constitución que el Poder Judicial pretenda frenar la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión, y confió en que no prosperarán estos intentos que representan una intromisión burda en el Poder Legislativo.

"Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional", declaró AMLO.

Lo anterior en respuesta a la consulta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para buscar la vía de detener la reforma judicial que se discute en la Cámara de Senadores.

Durante la conferencia de prensa matutina, lamentó que sin facultades los jueces pretendan detener un proceso democrático en el país porque no quieren que la gente participe en la elección de los miembros del Poder Judicial que imparten justicia en México.

Sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, desde luego lo que debe ser una auténtico estado de derecho, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente AMLO

Dijo que no pasará esa intención de detener la reforma judicial, y confió en que varios ministros de la Corte reaccionen como cuando la presidenta Norma Piña turnó un recurso que no le correspondía para intervenir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) sobre la integración de la Sala Superior para designar dos magistraturas faltantes.

Sin embargo, destacó que "ahora está peor porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene facultad de presentar iniciativas, y quien desaprueba esa iniciativa es el Poder Legislativo, no puede hacerlo el poder judicial, no es esa su función, sería una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo que por eso prospere ese propósito", agregó.

En el mismo diálogo circular, López Obrador aprovechó para hacer un llamado a los legisladores porque están siendo víctimas de presiones de personajes conservadores como Claudio X. González, quien es el líder de los partidos de oposición.

"Estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores; veo que Claudio X. González que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma", denunció.

Por lo anterior, abundó, "quiero dirigirme a los senadores con todo respeto, para que actúen con independencia y libertad, y pongan por delante del interés partidista el interés del pueblo, de la nación".

Opinó que no le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia; está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México; es un poder secuestrado, tomado, al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco".

El mandatario acusó que es un poder de las minorías, "está más que demostrado, aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso, por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, limpiarlo de corrupción, purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho".

