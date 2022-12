Llama bloque de contención a Ricardo Monreal a definirse en contra de Plan B; pide que se posponga discusión hasta 2023

Coordinadores parlamentarios del bloque de contención en el Senado llamaron al líder de la mayoría legislativa, Ricardo Monreal, a votar en contra del Plan B de la Reforma Electoral, congruencia con el discurso que ha venido promoviendo a favor de la democracia, porque le advirtieron que quien lo respalde no tendrá cara para salir a pedir el voto después.

Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, Julen Rementería; PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; PRD, Miguel Ángel Mancera; Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dieron a conocer una postura oficial sobre lo aprobado en la Cámara de Diputados y anunciaron que no permitirán que se conceda la dispensa de trámites para que avance “fast track” la reforma.

En conferencia de prensa, puntualizaron que demandarán que la minuta sea enviada a las comisiones dictaminadoras y adelantaron que tampoco concederán la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario.

En este contexto, indicaron que es un momento crítico y de definiciones personales, por lo que el priista Miguel Ángel Osorio Chong le demandó, de manera personal, al presidente de la Junta de Coordinación Política que actúe en congruencia.

Ricardo Monreal está en este supuesto, lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo habla de un país se libertades, mi llamado es a que actúe en congruencia con lo que ha venido expresando, lo que tiene que definir es que lo que ha venido expresando lo va a definir en un voto por las libertades

En el mismo sentido se expresó el senador emecista Clemente Castañeda, quien dijo que sí tenía una petición para el senador Monreal, a quien identificó como demócrata y dijo que no puede respaldar una reforma que representa un grave retroceso democrático.

Quien vote a favor de esta reforma no va a tener cara para pedir el voto ciudadano ni para hablar de un esquema democrático, pues es un retroceso no de las leyes electorales, sino de una conquista generacional, llevamos 30 años construyendo instituciones democráticas para que de un plumazo alguien las borre, perdón pero quien quien quiera cargar con esa responsabilidad, no va a tener cara para hablar del futuro