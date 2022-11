Llama ONU-DH a preservar instituciones electorales en México.

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a todos los actores a proteger los “avances democráticos” alcanzados por la sociedad mexicana en las últimas décadas y a “preservar la independencia e imparcialidad” de las instituciones electorales.

En conferencia de prensa en Ginebra, Liz Throssell, portavoz de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), declaró que la ONU-DH ha seguido el “vibrante” debate en torno a las propuestas para reformar el sistema electoral en México, y por ello estima que es necesaria la autonomía de los órganos, para seguir en una democracia.

“ONU-DH hace un llamado a todos los actores a proteger los avances democráticos alcanzados por la sociedad mexicana en las últimas décadas y a preservar la independencia e imparcialidad de las instituciones electorales”, indicó Liz Throssell.

Señaló que se requiere la celebración de elecciones libres, justas y pacíficas, que promuevan el pluralismo y la diversidad, y que garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ya que “es el núcleo de todo gobierno democrático”.

“Cualquier iniciativa de reforma debe fortalecer y profundizar la democracia, la inclusión y la participación ciudadana, y ser fruto de un debate respetuoso e informado”, apuntó.

El organismo sostuvo que su tarea es ayudar a garantizar que todas las iniciativas de regulación nacional se lleven a cabo cumpliendo plenamente con las normas y estándares de derechos humanos.

Las declaraciones de la ONU-DH se dan en el marco del debate en México por la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que la oposición ha rechazado.

A raíz de esta negativa, Morena en la Cámara de Diputados busca impulsar paralelamente un “plan B”, que incluye la compactación de algunas comisiones que hoy integran el Instituto Nacional Electoral (INE), que los módulos del órgano autónomo se trasladen a bibliotecas o escuelas públicas para evitar el pago de rentas, y que las personas puedan acceder a una diputación federal desde los 18 años, entre otros aspectos.

Al respecto, Tyler Mattiace, investigador de la organización internacional Human Rights Watch, aseguró que el Presidente López Obrador pone en riesgo el sistema electoral, así como las elecciones libres y justas, con los cambios que propone.

Señaló que el sistema electoral de México es complicado, ya que, dijo, existen 64 tribunales electorales estatales y dos federales, pero con los cambios habría sólo una junta electoral y un tribunal.

Por esa razón, advirtió que los países están obligados a garantizar que quien dirige las elecciones sea imparcial, y la propuesta de México pondría en peligro la independencia de los árbitros electorales.

“Los mexicanos lucharon mucho por el derecho al voto en las elecciones reales. Esta propuesta sería un gran salto hacia atrás”, advirtió.

Hasta en Qatar

La defensa del INE trascendió las fronteras mexicanas y llegó hasta el Mundial de Futbol, donde resonó el grito de “el INE no se toca”.

En redes sociales se viralizó un video en el que aficionados mexicanos que se encuentran en ese país no desaprovecharon la oportunidad para mostrar su apoyo al órgano electoral, con la repetida frase de “el INE no se toca”, que trascendió en la marcha del pasado 13 de noviembre realizada en la Ciudad de México y que fue replicada en otros puntos de la República Mexicana.

En la cuenta de Twitter de la Sociedad Civil México se dio a conocer el video, en donde se ve que las personas caminan por las instalaciones del metro de Qatar y a la vez gritan la consigna en apoyo al órgano electoral.

Monreal pide sensatez en torno a la Electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en que prevalezca la sensatez en los legisladores sobre la Reforma Electoral, porque puntualizó que no se puede modificar una ley reglamentaria sin hacer cambios constitucionales.

En entrevista sobre el plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se plantea una reforma sólo a leyes secundarias, recordó que el artículo 41 constitucional está sobrerregulado y es el que tiene mayores candados, por lo que no es fácil que se realicen cambios a la legislación ordinaria sin tocar los principios constitucionales.

Advirtió que en caso de que el asunto llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros no podrían avalar cambios a normas que vayan en contra de las disposiciones constitucionales.

“Las cuatro reformas últimas en materia político-electoral han ido sobre el 41 constitucional y la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y el reclamo de los partidos políticos de oposición, fundamentalmente en los procesos, generó que se sobrerregulara toda la organización electoral.

“Entonces, no es tan fácil que vayamos a una legislación ordinaria, no observando los principios constitucionales. Yo espero que la sensatez prevalezca; no se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución, no se podría; y ese asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional”, declaró.

Refirió que las estimaciones en la Cámara de Diputados es que avalen la reforma el 29 de noviembre y puntualizó que en el Senado actuarán sin presiones y con responsabilidad.

Monreal subrayó que, en caso de que insistan en que avance la reforma o el llamado plan B, también implicará una presión para el máximo tribunal del país, porque cualquier reforma constitucional deberá estar lista 180 días antes de que inicien los procesos electorales, que en este caso inician en septiembre del 2023.

“Entonces, estamos justos. En cuatro meses tendrá que tener definición integral la decisión que se tenga en el Legislativo. Y el Legislativo debe actuar con prudencia, con sensatez. No puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie.

Dijo que incluso si miembros de su partido, Morena, se empeñan en una reforma de este tipo, él mantendrá su postura, ya que no puede contradecir lo que enseña a sus alumnos en la UNAM.

Gobierno busca erradicar al INE, señala la oposición

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdió la cabeza con su plan B de reformar al INE, porque ya se dio cuenta que su Reforma Electoral no va a pasar, advirtió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En entrevista con La Razón, aseguró que Morena “está con el síndrome de cuando pierdas arrebata”, ya que el Ejecutivo reconoció que la iniciativa de reforma no pasará en el Congreso de la Unión y por ello ve la manera de golpear al órgano autónomo de una forma u otra.

“Quieren ver cómo debilitan al INE y hacerlo no funcional, lo quieren acabar para que cometa errores y problemas, a fin de que tengan un mal resultado y le echen la culpa de lo que el propio gobierno está provocando. Andrés Manuel ya perdió la cabeza en su plan B y busca sólo erradicarlo”, dijo.

El dirigente nacional del sol azteca señaló que el Gobierno plantea muchos errores, como fusionar las direcciones de capacitación y organización, que son para cosas completamente diferentes y que han hecho posible que miles de ciudadanos en cada proceso electoral se incorporen como voluntarios para ser funcionarios de casillas.

Zambrano Grijalva comentó que “están en un mar de ocurrencias” porque meter los módulos a las escuelas no es funcional, ya que se pueden afectar otras cosas, como el funcionamiento y hasta las mismas instituciones educativas. “Esto no lo ven, sólo desean acabar con el INE, quesque en aras de la austeridad, pero no toman medidas para recortar a las obras faraónicas, sino que sólo quieren reducir todo el presupuesto posible del órgano autónomo”, destacó.

“Nosotros vamos a esperar, porque siempre se puede ingresar una acción de inconstitucionalidad”, agregó el perredista.

Segob analiza el plan B del Ejecutivo

Pese a que el país se paralizó ayer por el partido de futbol entre México y Polonia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dispuso a revisar la propuesta a las leyes secundarias que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como plan B a la Reforma Electoral, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

...Y advierte: unidad nacional sí, pero no a toda costa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus críticos que sí busca la unidad nacional, pero no será a toda costa, ni respondiendo a chantajes.

“La verdad, la verdad, yo tengo que atender a todos y respetar a todos, pero yo no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero que en aras de la unidad, me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país”, señaló.

Para el mandatario, la polarización no terminará con una unidad impuesta a cualquier costo.

“Ah, es que, si no, vamos a echar a andar una campaña de que en México hay polarización. No, esa unidad a toda costa no la quiero, quiero la unidad del pueblo y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos”, afirmó.

López Obrador agregó que quienes insisten en esa unidad, son aquellos que le regatean lo que considera son éxitos de su administración.

“Nada más tengo que hacerlo porque cuando hago un planteamiento es que ya llevo tiempo en estos asuntos. Entonces, sí es un llamado a la reflexión (la baja en la incidencia de secuestros). No es poca cosa, porque esto es evitar dolor, sufrimiento. El que ni siquiera eso reconozcan y que sólo estén buscando las podridas… Es un llamado, es decir: ‘bueno, no queremos’… Dicen: ‘Vamos a conciliarnos’”, expuso.

Dijo que es necesaria una clase media fraterna y sensible ante las dificultades de los demás, pero es lo contrario: “queremos que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana, y existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que se comportan peor que los fifís”.