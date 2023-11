'Juntas podemos hacer justicia': Mujeres organizadas exigen poner fin a la violencia de género

Colectivos feministas y de búsqueda de desaparecidos hicieron un llamado al Gobierno federal para atender la crisis de violencia que afecta a las mujeres, principalmente.

“Estamos aquí para hacer un llamado al Gobierno federal, estamos en una crisis de violencia contra las mujeres. Estas siluetas han acompañado la lucha del feminismo, porque juntas podemos hacer justicia, solo juntas podemos caminar hacia el derecho a la verdad”, dijo una vocera.

De acuerdo con organizaciones, el 80 por ciento de los casos denunciados siguen en la impunidad, mientras que las autoridades no muestran interés en los casos.

Mercedes Rangel, madre de Montserrat, quien fue víctima de feminicidio en 2021, señaló que hasta el momento siguen en audiencia, a pesar de que su familia sabe quien fue el agresor y lo han denunciado.

“Queremos que le den una sentencia vitalicia porque él fue y lo sabemos. Mi hija dio todo y yo sé que no me van a regresar a mi hija, por eso queremos que el Presidente nos escuche y ya no cierre las puertas”, explicó.

Maricruz Valdés, madre de Miriam, mujer asesinada en Chiapas pidió al Ejecutivo audiencia, ya que aseguró no son pocas mujeres las fallecidas, sino son muchas.

Detalló que en Chiapas no hay justicia, sino sólo corrupción, ya que las autoridades solo protegen a los feminicidas, por ello, dijo que vino hasta la Ciudad de México para pedir justicia a Palacio Nacional.

Decenas son las historias de mujeres asesinadas, principalmente por sus parejas, y de acuerdo a los testimonios de las madres, por lo que exigieron a las autoridades detener de manera inmediata la ola de violencia de género.

Saldo Blanco en marchas del 25N



El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama informó que las movilizaciones por el 25N terminaron con saldo blanco.

“Las diversas movilizaciones que se llevaron a cabo este sábado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se desarrollaron de forma pacífica y concluyeron con saldo blanco”, añadió en sus redes.

El mandatario capitalino no precisó la cantidad de personas que acudieron a las marchas.

