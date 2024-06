Tomó relevancia, nos comentan, la posición de la magistrada Paula García Villegas, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien planteó que se reconsidere, dentro de la propuesta de reforma al Poder Judicial, el mecanismo de selección de jueces. “Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado porque desparecería todo un poder público, el Poder Judicial, con la salida de alrededor de 1,600 jueces y magistrados, son personas estudiosas y valiosas. La jurista, sin embargo, decidió bajar el video en el que plantea esta posición. Lo hizo así porque, dijo, se van a promover foros con juzgadores, las barras, la academia, la sociedad civil y los justiciables. No es sano, porque no abona a nada, crear un foro paralelo como se estaba formando. Ahí el dato.