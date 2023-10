Llega plana mayor a cita clave

A su llegada a México para la reunión de Alto Nivel con autoridades de seguridad mexicanas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció que las amenazas como el tráfico de drogas y la migración requieren de esfuerzos y soluciones compartidas.

“Las amenazas que enfrentan nuestras comunidades no pueden ser abordadas por un solo país. Nuestros desafíos compartidos requieren soluciones compartidas”, escribió Blinken en sus redes sociales al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Y agregó: “Llegué a la Ciudad de México para copresidir el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre Estados Unidos y México con mi homóloga Alicia Bárcena”.

El encuentro se realizará hoy en Palacio Nacional, donde se prevé un mensaje de bienvenida por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la agenda dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la reunión iniciará a las 10:30 horas con mensajes iniciales de la canciller Bárcena, así como de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; en tanto que también tomarán la palabra por parte de EU, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas.

López Obrador al concluir la conferencia mañanera dará un recibimiento de cortesía a la delegación estadounidense en Palacio Nacional, y posteriormente tendrá una participación breve en la apertura de los trabajos del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS).

Ambos grupos de trabajo de México y EU llevarán a cabo una reunión de carácter privado donde se abordarán la creciente migración en Norte, Centro y Sudamérica, así como el tráfico de fentanilo y el combate a las bandas del crimen organizado, principalmente el cártel de Sinaloa.

Al término del DANS habrá una conferencia de prensa encabezada por la titular de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el Diálogo de Alto Nivel participarán el fiscal general de EU, Merrick Garland; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora presidencial en seguridad, Elizabeth Sherwood-Randall, y el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Del lado mexicano, además de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela, estarán los titulares de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, entre otros funcionarios relacionados con el tema migratorio, y el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

En su primera actividad ayer en nuestro país, el secretario Antony Blinken sostuvo una reunión híbrida con los cancilleres Alicia Bárcena; de Panamá, Janaina Tewaney, y de Colombia, Álvaro Leyva, en la sede de la SRE, con el propósito de abordar el aumento en el flujo migratorio desde el Tapón de Darién a la frontera entre México y EU.

La canciller panameña en la pasada reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reveló que tan sólo este año cruzaron, de manera irregular, un número histórico de 320 mil personas desde Colombia hacia América del Norte, por lo cual planteó mayor coordinación entre las naciones involucradas con el flujo migratorio.

En tanto, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos reportó que sólo en el mes de agosto del presente año se dieron más de 232 mil encuentros con migrantes irregulares en la frontera con México, la cifra más alta reportada desde diciembre de 2022.

"Hay presión" por la falta de resultados

Larry Rubin, representante del Partido Republicano de los Estados Unidos en México, reconoció que hay una fuerte presión del país vecino del norte hacia nuestra nación debido a que los resultados en el combate al narcotráfico y la introducción ilegal del fentanilo al norte no se han dado, a pesar de las múltiples reuniones que han sostenido altos funcionarios de seguridad de ambas naciones.

Tras señalar que ese tema es el “coco” de los dos, en entrevista con La Razón, dijo que no habrá soluciones de alto impacto en la reunión que sostendrán este jueves los funcionarios encabezados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general Merrick Garland, con sus contrapartes mexicanas.

“Definitivamente hay una presión enorme en los Estados Unidos porque los resultados no se han dado, inclusive las muertes por fentanilo han venido en crecimiento mes con mes, año tras año.

"Y la realidad es que este veneno que hoy pega no nada más a adultos sino también a niños y jóvenes, tiene preocupadísima a toda la población. Y claro está que Estados Unidos también está inmerso en precampañas electorales, y sin duda se quieren dar resultados a este tema que a pesar de las múltiples reuniones no se ha podido ver una disminución significativa. La sociedad estadounidense espera que los resultados se den inmediatamente, y también habrá que crear una expectativa adecuada porque inmediatamente no va a haber resultados”, aseveró.

Rubin opinó que es necesario que los funcionarios estadounidenses y mexicanos de Alto Nivel, pongan seriedad al tema del tráfico de fentanilo y narcotráfico, que hoy en día tiene relevancia en México y EU, pues ya muchos de ellos están inmersos en las precampañas electorales.

“La realidad es que el tema del narcotráfico siempre ha sido muy complejo, y ha sido el ‘coco’ de México y Estados Unidos. Creo que por más peticiones que haya, así no se resuelve; sin duda será cuando ambos países verdaderamente encuentren la forma en que puedan trabajar conjuntamente para erradicar el problema de oferta y demanda”, afirmó.

En cuanto al tema migratorio, el representante republicano admitió que las instituciones tanto federal, estatal y locales, así como el Poder Judicial en México como en Estados Unidos han sido rebasadas.

“Ha sido desafortunado, la realidad es que no se ha podido contener, evidentemente sigue habiendo millones de personas que quieren llegar como sea a Estados Unidos.

"La mayoría por cuestiones humanitarias y/o económicas (…) Esto continuará y entre más difícil sea la situación en otros países latinoamericanos y del triángulo norte también, evidentemente continuará una presión fuerte en México y en EU por el tema migratorio”, señaló.

Larry Rubin destacó la importancia de que el tema migratorio sea resuelto de forma humanitaria, legal y ordenada, porque a fin de cuentas “lo que uno quiere es asegurar que los que verdaderamente entren a México, a Estados Unidos, sean personas de bien, que estén buscando el bien”.