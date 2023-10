Biden ordena reforzar muro; hoy reunión en México para atender crisis

Por primera vez desde que asumió la presidencia de Estados Unidos hace dos años y ocho meses, Joe Biden ordenó la construcción de muro fronterizo con México en el sur de Texas, en 10 puntos donde se han detectado recientemente más cruces de migrantes indocumentados.

La resolución presidencial, contenida en un documento que el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal sin entrar en detalles sobre la construcción, se da en momentos en que precisamente una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, visita México para discutir con el Presidente Andrés Manuel López Obrador el recrudecimiento de la crisis humanitaria que se vive en la frontera, por el aumento en los flujos irregulares desde México, así como el problema del tráfico de fentanilo.

La polémica medida ya generó críticas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, pues desde la administración del expresidente Donald Trump no se había avanzado en la edificación de más metros de muro.

Cifras recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) retratan el agravamiento del tránsito migratorio en la franja fronteriza. En lo que va del año fiscal 2023, suman dos millones 206 mil 039 detenciones de migrantes en la franja común con México y sólo faltan 172 mil 905 registros para rebasar el año fiscal 2022, que es el pico histórico de la migración.

La decisión del gobierno, divulgada anoche, contrasta con la política del mismo Biden, quien desde el inicio de su gestión dio por terminada la obra, aduciendo que no era la solución para la migración. “Construir un enorme muro que abarque toda la frontera sur no es una solución política seria”, dijo en el 2021.

Aunque no estableció metros, tiempos y montos de recursos para la obra, el Departamento de Seguridad Nacional mencionó que el muro estará en el condado de Starr. Dicha localidad, de acuerdo con autoridades del país vecino del norte, es de las que más ha registrado entradas ilegales, con una cifra que alcanza las 245 mil detenciones en lo que va del año fiscal (octubre 2022-septiembre 2023).

Gráfico

El gobierno de Biden dispensó 26 leyes ambientales, sanitarias y culturales para poder realizar la obra, que tiene por objetivo evitar el paso de los extranjeros irregulares a Texas, donde hace apenas algunas semanas el gobernador Greg Abbott declaró estado de emergencia por el repunte de los migrantes; incluso, dispuso la colocación de boyas en las márgenes del río Bravo, como medida disuasiva.

Dichas dispensas evitarán que se generen demandas por la violación de las leyes ambientales, entre otros efectos.

En la administración Trump se construyeron 724 kilómetros de muro entre 2017 y 2021, mientras que el gobernador texano continuó su labor por algunos meses más. El condado de Starr se encuentra entre las zonas de Zapata y McAllen, Texas, y en su extensa área se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Lower Río Grande Valley. Por ello, se prevé que la construcción del muro inicie al sur de la presa Falcon y se extienda hasta la localidad de El Salineño.

A pesar de ello, hay preocupación por parte de organismos ambientales, debido a las afectaciones que se puedan generar en las áreas verdes, debido a que son zonas naturales donde existe flora y fauna que se debe proteger.

En Ciudad Juárez los auxilian y huyen

Un fallido operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) en los márgenes del río Bravo para dar atención a los extranjeros que acampan en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, orilló a dos mil migrantes a huir del lado estadounidense por temor a que los detuvieran.

Reportes locales indican que los agentes se acercaron con elementos de la policía local, para informar sobre los albergues en la zona, a fin de que no pernoctaran en ese lugar, debido a los factores de riesgo.

Sin embargo, al acercarse a ellos, éstos corrieron pensando que los iban a detener, y muchos de ellos se entregaron a la patrulla fronteriza para evitar deportaciones.

El secretario de Seguridad Pública local, César Omar Muñoz Morales, explicó que el operativo es para apoyar a los migrantes y brindarles diferentes tipos de atención sobre albergues que existen en el lugar. “Es decisión de ellos, no nos vamos a llevar a nadie a la fuerza, por eso está el Instituto al frente y nosotros venimos a apoyar”, dijo.

A pesar de ello, los migrantes salieron “despavoridos” y no regresaron hasta que los agentes dejaron el lugar. “La opción no es quedarse a dormir ahí, hay más opciones que podemos darles nosotros de este lado para poderlos auxiliar, ellos temen que la presencia de nosotros es porque nos los vamos a llevar y no, solo vamos a darles información”, afirmó en entrevista con medios en la zona fronteriza.

Chihuahua urge declaratoria de emergencia por caravanas

El Congreso de Chihuahua aprobó solicitar al Gobierno federal una declaratoria de emergencia por la crisis migrante que se vive en Ciudad Juárez, ante el arribo de miles de extranjeros irregulares.

Con la nueva medida, se espera más apoyo de la Federación para contar con recursos extraordinarios que ayuden a enfrentar la crisis humana, e imponer nuevas políticas o medidas que disminuyan la problemática.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, aseguró que existe un caos por la presencia de los migrantes, que provocó también el cierre del Puente Internacional Córdova- De las Américas.

Lo anterior se suma a los reiterados llamados de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien ha solicitado apoyo por el aumento de extranjeros irregulares, que ha generado una saturación en los albergues del estado.

Además, los indocumentados prefieren la frontera de Ciudad Juárez con EU, debido a que es de las más tranquilas y pueden esperar semanas una entrada a ese territorio, o que los agentes de la patrulla fronteriza les abran las puertas para que se entreguen y puedan solicitar asilo.

En un video publicado en sus redes dijo: “Dimos un gran paso para resolver la crisis que azota Ciudad Juárez con la petición de declaratoria de emergencia. Las escenas que estamos viendo son realmente alarmantes, pues hay bebés abandonados, miles de familias viviendo bajo puentes y la industria maquiladora completamente colapsada”.

Detalló que los cruces internacionales están completamente colapsados a la exportación y por ello, quieren obligar al Gobierno federal a que se deje de escusas y destine recursos económicos y humanos ante un problema que está rebasando las capacidades estatales.

Mencionó que el Gobierno federal se ha empeñado en ignorar la crisis migratoria. “¿Cómo negar la crisis cuando nuestro norte vive la catástrofe? ¿Cómo negar la crisis cuando condenan a nuestra frontera a la muerte y la pobreza?”, aseveró en sus redes sociales.