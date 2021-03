Llegan migrantes a Corintios, frontera entre Honduras y Guatemala

Decenas de migrantes que llegaron a la provincia de Corintios, en la frontera entre Honduras y Guatemala, fueron despojados de su documento de identidad, para evitar que siguieran su trayecto rumbo a México.

“Nadie nos ayuda, no nos dan nada, nosotros pagamos nuestro pasaje y los policías simplemente nos bajaron y quitaron las credenciales. Venimos desde las cuatro de la mañana y lo hacemos con nuestros propios recursos, no les estamos pidiendo nada solo que nos dejen salir, pero ni eso nos permiten. Si el gobierno no nos da oportunidad, que al menos nos dejen salir”, destacó un migrante en la carretera.

Aún sin documentos de identidad, los migrantes lograron escapar de los puestos de control en la última franja en Honduras, para continuar su camino al interior de Guatemala y comenzar a adentrarse por la zona conocida como “entre ríos”, que es una región entre cerros para evadir a todas las fuerzas armadas que tienen un bloqueo y un trabuco en la entrada a Guatemala.

A pesar de ellos, grupos de personas se siguen organizando en chats para salir mañana 31 de marzo, pero ahora en camiones, pues están viendo la posibilidad de rentar transportes de carga para no ser vistos y que se les pueda dejar lo más cerca posible de Guatemala.

En paginas de Facebook varias personad n tránsito se encuentran realizando transmisiones en vivo de su paso, con el objetivo de que las organizaciones se enteren de lo que se encuentran pasando y dejar un testimonio de las difíciles situaciones que se enfrentan.