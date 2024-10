¿Y López-Gatell?

Muchos se preguntan a qué se dedicará a partir de este martes el exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y es que en la enorme lista de 35 cargos derivados dentro del gabinete ampliado que dio a conocer ayer por la tarde la Presidenta Claudia Sheinbaum, el nombre de don Hugo no apareció. Hasta donde se sabe, los cargos chicos y grandes ya se agotaron y quien fuera responsable del manejo de la pandemia de Covid-19 no alcanzó acomodo. Tampoco se sabe nada de que pudiera llegar a tener algún espacio en el equipo de la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, por más que él intentó acercarse a ella para apartar una silla en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. López-Gatell, nos dicen, carga sobre su espalda una pesada loza, por el pésimo manejo de la pandemia y por el desabasto de medicamentos. Quien lo contrate sabe a lo que se expone. Quizá por eso hasta ahora, como se dice en estos casos, no ha sido requerido. Uf.