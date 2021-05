López-Gatell: urge rescatar a Birmex del abandono

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez consideró que es necesario rescatar a la empresa Biológicos y Reactivos de México (Birmex), debido a que por años se trató de desmantelarla por administraciones anteriores.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que las instituciones de Salud en México eran espacios de corrupción, pero será responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) deslindar responsabilidades.

López-Gatell Ramírez, señaló que la producción en México antes era suficiente para el Programa Nacional de Vacunación, pues hoy se tienen 14 vacunas de enfermedades que se previenen, pero desde su creación se empezó a reducir la influencia de esta empresa a favor de privadas.

“La política fue no apoyarlo o extinguirlo para que en su lugar aparecieran sus espacios de negocios privados. Cuando tenemos una pandemia como la de Covid-19, es indispensable garantizar la soberanía y la capacidad de vacunas. Después de la influenza HN1N1 muchos países tomaron decisiones, pero México no lo logró o no quiso hacerlo, y hasta le año pasado solo producía una vacuna contra la poliomielitis que ya está en desuso”, explicó.

López-Gatell asegura que se buscan relaciones público-privadas

El subsecretario de Salud dijo que en la actualidad, las autoridades buscan establecer relaciones público-privadas que puedan ser atractivas dada la capacidad que tienen en recursos e infraestructura, ejemplo de lo que se hace con AstraZeneca que se produce en Argentina y se envasa en México.

Sin embargo, advirtió que en México se están revisando los modelos de contratación con empresas extranjeras, ya que usaron a Birmex de puente para que el Gobierno de México tuviera a esta empresa como proveedor. “Ha sido difícil salirnos de esta atadura sin pagar costos”, aseveró.

Biológicos y Reactivos de México es una empresa del Gobierno de México, y fue establecida en 1999 para fabricar vacunas y otros productos biológicos para combatir por ejemplo venenos.