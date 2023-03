López Obrador anuncia la creación de un Consejo que vigilará el respeto a los derechos humanos de migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la conformación de un consejo que vigile que no se violen los derechos humanos de los migrantes.

"Me reuní con (Alejandro) Solalinde antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se va a crear un consejo; 'aunque tú no puedes, legalmente, si de manera honoraria que estés un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja', resulta que esto fue hace 10 días entonces quedamos, ya vamos", adelantó el presidente.

Supervisará la atención a los migrantes

Señaló que hoy estará en Ciudad Juárez y coincidió con la tragedia en la estación migratoria, por lo que supervisará la atención médica que están recibiendo los heridos y lo acompañarán el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Dijo que luego de lo sucedido en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando estalló un ducto de Pemex que ocasionó la muerte de más de 100 personas, el incendio en la estancia migratoria es el hecho que más le ha dolido en su administración.

"Lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil, fue la explosión de Tlahuelilpan, el que más me ha afectado anímicamente y luego este me conmovió me partió el alma y esto ayuda a enfrentar este dolor, el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes", admitió.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Archivo Cuartoscuro

Alto al maltrato a migrantes

López Obrador también informó que habló con la embajadora de México en Brasil, Laura Beatriz Esquivel Valdés, quien se quejó del maltrato a migrantes en nuestro país.

"Acababa yo de recibir una llamada de la embajadora quejándose del maltrato de quienes vienen de Brasil a México, el maltrato de algunos funcionarios de migración y eso es algo que estamos viendo", señaló el mandatario.