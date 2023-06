López Obrador destaca papel crucial de Rosa Icela Rodríguez en su Gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el trabajo realizado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. Destacó que la funcionaria se dedica a los asuntos de justicia, no solo en casos dolorosos y emblemáticos como el de los jóvenes de Ayotzinapa, sino también en general, siempre atendiendo a los familiares de las víctimas.

AMLO resaltó la diferencia que representa tener a Rosa Icela Rodríguez como secretaria de Seguridad en comparación con los tiempos en que Felipe Calderón ocupaba la Presidencia y tenía a Genaro García Luna en ese cargo, quien fue declarado culpable de narcotráfico.

"No acepto lo que sostienen algunas organizaciones de la sociedad o también supuestas organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos, porque nos quieren meter en el mismo saco, en el mismo costal, y no somos iguales.

Estamos atendiendo a todos, no hay impunidad. ¿Cómo vamos a hacer iguales? Si ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez y durante el gobierno de Calderón, el secretario de Seguridad era García Luna", sostuvo el mandatario federal durante su conferencia matutina.

Actualmente, según diversas encuestas, la titular de Seguridad se encuentra entre las favoritas de cara al proceso electoral de 2024, cuando se elegirá al Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaria ha manifestado que consideraría la posibilidad de competir por la Ciudad de México si así lo deciden los capitalinos. Además, señaló que tomará en cuenta si los ciudadanos creen que posee la capacidad, la experiencia y la honestidad necesarias para desempeñar ese cargo.

La funcionaria federal reiteró su compromiso de garantizar la justicia en todos los casos en los que se infrinja la ley, como ocurrió con el agresor del perro en Tecámac, quien fue detenido.

Rosa Icela es licenciada en Periodismo y cuenta con más de 26 años de experiencia en el servicio público federal y local, desempeñándose en diversas áreas.

Entre sus destacados cargos anteriores se encuentran la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Directora General de Participación Ciudadana y Directora General de Concertación Política en la Secretaría de Gobierno de la capital, entre otros.

