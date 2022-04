Lorenzo Córdova espera que SCJN "corrija" suspensión sobre carpeta de investigación de Pío López Obrador

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “corrija” la suspensión que se otorgó para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue las copias de la carpeta de investigación en contra de Pío López Obrador.

Al participar en el seminario "Los desafíos de la democracia a 45 años de la Reforma Política de 1977", realizado por la Cátedra Madero de la UNAM, se refirió a la decisión de la ministra Yasmín Esquivel, que otorgó una suspensión a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la cual ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), entregar las carpetas al INE.

Córdova recordó que la Constitución puntualiza que las decisiones del TEPJF son inatacables, por lo que cuestionó que ahora la Suprema Corte funja como una tercera instancia para revisar sus resoluciones.

“Parece que la Constitución ya no es tan clara porque dice que las decisiones del TEPJF son definitivas e inatacables, ahora parece que ya no son definitivas e inatacables, porque ya la Corte se volvió una tercera instancia respecto de las decisiones del Tribunal”. Lorenzo Córdova

Por ello, dijo que espera que sea un problema de interpretación y que se pueda corregir: “Creo que ese es un problema de interpretación de la Constitución y ojalá se corrija”, subrayó.

El consejero presidente recordó que el secreto ministerial no se opone a las funciones de fiscalización que realiza el órgano electoral: “Al INE como al Instituto Federal Electoral (IFE) se le opone el secreto ministerial, a pesar de que el Tribunal ya ordenó a la Fiscalía que le entregue la información”.

Destacó que a 45 años de la reforma política de 1977, México ha construido un sistema político incluyente y plural, “para que nunca más una minoría se sienta excluida y, al mismo tiempo, para que ninguna mayoría pueda asegurar que lo seguirá siendo indefinidamente”.

En ese sentido, Córdova reiteró la importancia de privilegiar la tolerancia, el diálogo, el acuerdo, la pluralidad –las lecciones de aquella gran reforma–, que, consideró, deberían ser la hoja de ruta de eventuales reformas futuras.

“Cierro citando a Jesús Reyes Heroles, quien sabiamente nos advirtió, hace 45 años: Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se abona el campo a la fratricida intolerancia de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco”. Lorenzo Córdova

Reiteró que no es pertinente que de cara a las elecciones de 2024 se realice una reforma electoral, pero dijo que en caso de que se lleve a cabo debe cumplir con las condiciones básicas de contar con el consenso de los actores políticos, mejorar el sistema para que no haya retrocesos y que no esté basada en filias ni fobias.

