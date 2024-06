Loret de Mola acusa persecución y venganza en su contra

Este día, a través de sus redes sociales, el periodista Carlos Loret de Mola señaló ser víctima de una persecución y venganza en su contra, señalando acoso contra periodistas.

"Ya no es sólo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos? En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción", escribió Loret de Mola en su cuenta oficial.

"Quiere acabar con Latinus. Quiere acabar con nosotros. En cualquier país respetuoso de las libertades esto sería inadmisible, impensable, escandaloso", sentencia Loret, quien hace alusión a una columna escrita por la periodista Peniley Ramírez, en Reforma.

¿Qué fue lo que publicó Peniley Ramírez?

En la columna publicada en Reforma, Peniley Ramírez indica que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Gómez, comenzó una investigación no sólo contra Carlos Loret de Mora, sino también contra su esposa Berenice Yaber, además de Víctor Trujillo, "Brozo".

De acuerdo a lo publicado por Ramírez, el 8 de febrero la UIF envió oficios a casas de bolsa, casas de cambio, bancos y sociedades financieras sobre operaciones de Loret, Yaber y Trujillo. Todo esto comenzó, presuntamente, luego de la difusión de algunos reportajes denominados "El Clan", en donde se documentan negocios con contratos públicos que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto José Ramón, como Andrés y Gonzalo López Beltrán, establecieron con Amílcar Olán.

Además de los oficios, la UIF habría solicitado números de cuentas bancarias, saldos, préstamos, créditos, estados de cuenta, además de posibles transferencias internacionales y cuentas bancarias asociadas a los dos periodistas y la esposa de Loret de Mola.

'Nos toca expediente de la UIF'

Peniley Ramírez refiere en una parte de esta columna que cuando buscó a Víctor Trujillo, éste le respondió "que me esculquen, no me inquieta. Los gobiernos anteriores también hicieron lo propio, y por las mismas razones. Se incomodaban los de antes, igual que los de hoy".

En cuanto a Loret de Mola, la periodista indicó que se encuentra de vacaciones de su noticiero en Latinus, pero que al informarle sobre esta investigación de la UIF, respondió: "En el fondo es López Obrador. Mientras el clan de los hijos de AMLO opera a sus anchas, a los que exhibimos su corrupción y su tráfico de influencias nos toca expediente de la UIF".

En el texto también se informa que el obradorismo "no ha explicado por qué investiga financieramente a sus críticos, como Loret, Trujillo y otros periodistas, mientras que en su gobierno la Fiscalía federal se ha desistido de indagar casos clave, como el del hermano del presidente, Pio López Obrador".

