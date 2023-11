Loretta Ortiz va contra elección por voto popular

Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz —esta última propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador—, además del ministro Alberto Pérez Dayan, se pronunciaron en contra de la propuesta de Ejecutivo federal de que la elección de jueces sea por voto popular.

La ministra Ortiz Ahlf, quien renunció a su militancia en Morena y tomó el cargo en enero del 2022, luego de no ser elegida en dos ocasiones pese a ser propuesta por López Obrador, aseveró que la propuesta no es “adecuada”.

Los pronunciamientos de las ministras y el ministro de la Corte se dieron en el marco del seminario, que en su séptima edición tiene el lema El derecho a la información, la importancia de la transparencia en el ejercicio de Gobierno.

Su postura, parte de que en una ocasión, un impartidor de justicia, en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. “Yo le pregunté por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito: ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial y eso es lo que no nos podemos permitir”, refirió Ortiz Ahlf.

En su turno la ministra Margarita Ríos Farjat cuestionó que “si un juez llega al cargo por elección popular, posteriormente podrá requerir de ese respaldo para seguir en el cargo o ser removido, algo que podría condicionar sus decisiones con el objetivo de tener el apoyo de la población”.

Agregó: “¿Van a necesitar mantener ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener el apoyo popular, ¿Va a condicionar sus decisiones?”.

En su turno, el ministro Pérez Dayán habló de la seguridad jurídica como una problemática para la elección de juzgadores a través del voto popular, por lo que coincidió en que “no es viable”.

“La seguridad jurídica se opone a un sistema tan volátil como el de la conveniencia en la decisión política, el compromiso es con la norma, la seguridad jurídica se traduce en una sentencia que recoge el derecho y a partir de eso el juzgador cumple con su función”, refirió.