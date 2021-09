Luis Arce: fundamental discutir transformación de la OEA

En su participación en la VI Cumbre de la CELAC, el presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que es fundamental discutir la transformación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a que es necesario que responda a la necesidad de América Latina y el Caribe, respetando la soberanía a los pueblos y la no interferencia en sus asuntos.

Es fundamental discutir la transformación de la Organización de los Estado Americanos, en razón a que es imprescindible contar con un organismo que funcione de acuerdo a las prácticas democráticas, que sea un espacio de convergencias, articulación, encuentro entre países y que responda la realidad de América Latina y el Caribe, respetando la soberanía a de los pueblos y no interferencia en los asuntos de los estados señaló el mandatario.

Recordó que la CELAC fue creada en el 2010 con el objetivo de conformar una integración regional, ante un escenario en que la OEA perdió legitimidad, debido a las acciones de injerencia en las democracias.

“Hoy es claro que la situación no ha cambiado, la OEA en vez de actuar bajo los mandatos de la democracia , actúa en contra del principio de la democracia , su presente injerencia en los asuntos de los estados no contribuye a la solución pacífica de controversias, sino que las genera. Es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a las necesidades de los estados ni a los principios del multilateralismo”, señaló Luis Arce.

Por ello, indicó que es necesario una transformación política y desde los pueblos con la finalidad de alcanzar un desarrollo entre las naciones , además de construir un mundo nuevo y equitativo que parta de los derechos humanos y los derechos de la tierra.

En otros asuntos, reconoció los esfuerzos de la presidencia de México ante la CELAC en torno al flujo de las vacunas contra el covid-19 entre las naciones de la región “a fin de que avancemos todos juntos en la pandemia”.

Reiteramos la importancia y la urgencia de vacunas y la liberación de las patentes por el bien de nuestros pueblos y la humanidad. Si no se comparte la tecnología no llegaremos a tiempo a la inmunización y la pandemia llegará a colapsar nuestras economías y trastocar el ámbito político advirtió el presidente de Bolivia.

Finalmente, dijo que es necesario llegar a un acuerdo global en el ámbito de la crisis económica que “que nos permita avanzar hacia la condonación de la deuda externa tanto multilateral como bilateral para países se ingresos bajos, así como la suspensión de pago para países de ingresos medios en busca de la recuperación económica, con un enfoque de desarrollo sostenible”.

avc