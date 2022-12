Madre buscadora acusa falta de resultados ante panorama de personas desaparecidas

Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la madre buscadora Ceci Flores Armenta aseguró que ante la apatía e insensibilidad de las autoridades federales, son las mujeres las que tienen que salir a localizar los cuerpos de los cientos de desaparecidos que hay en el país.

Tengo dos hijos desaparecidos desde 2015, pero a siete años, no he podido que las autoridades hagan algo. Tuve la valentía de meterme a la casa del cártel y pude hacer que me entregaran a un hijo mío Ceci Flores Armenta, madre buscadora

La activista dijo que fue a la FIL para nuevamente alzar la voz, ya que no ha tenido respuesta sobre el paradero o investigaciones de sus hijos, aparte, reconoció que la felicidad se fue desde el momento en el que plagiaron y desaparecieron a su hijo.

“Solo alzando la voz vemos resultados, ya que tenemos gobiernos apáticos y burocráticos, que, en vez de apoyarnos, nos inhiben y bloquean”, dijo.

Flores Armenta arremetió contra el gobernador Enrique Alfaro a quien criticó por decir que los desaparecidos “se van porque quieren”, lo que consideró como una falta de respeto. Además, sostuvo que en la más reciente búsqueda que realizó en Jalisco,

“Estuvimos en riesgo de ser desaparecidas y a pesar de que tenemos el mecanismos de Gobernación no se nos protegió”, destacó.

Señaló que la lucha es por todos lo miles de desaparecidos que hay en el país, ya que aseguró hay una cifra negra que no denuncia, por el temor de represalias. “Entre más me amenazan me dan más fuerza, ante más precio por mi cabeza, me esfuerzo más”, indicó.

