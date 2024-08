'Para ellos ya no existo': Magistrados dejan plantada a Xóchitl Gálvez en el TEPJF

La senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruíz denunció que “hay una sumisión a Palacio Nacional” por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF), pues a pesar de tener un compromiso de recibirla, no asistieron en su intento por pedir que resuelvan “de manera valiente” la elección presidencial.

“Fueron los propios integrantes de la Comisión los que establecieron que, una vez que se publicara el proyecto, me recibirían en su conjunto todos los magistrados, esto no se cumplió, pues para ellos yo ya no existo”, destacó.

Señaló que las 36 mañaneras en las que habían dictaminado que hubo intervención del mandatario federal en la elección fueron devueltas, con la justificación de que caducaron. “Yo presenté en tiempo y forma que se analizar esas mañaneras, pero fue el INE quien no dictaminó a tiempo. Simplemente se patea el bote para que no se toque el proyecto”, detalló.

Acusó que el tema de violencia política de género no se dictaminó tampoco, debido a que no se circuló, por ello, espera que se discuta el próximo lunes.

Aclaró que nunca pidió la anulación, sino saber qué pasó, pero criticó “que ahora resulta”, que fue la elección más limpia de la historia, cuando el presidente pidió a la gente que votara por ellos para que no desaparecieran los programas sociales. “No se está reflejando lo que verdaderamente pasó en la elección, pues la gente en las calles acusa de que se robó dinero, cuando es un mensaje que viene desde Palacio Nacional. A mí me sancionan por decir narcocandidata, pero de otros asuntos no dicen nada”.

Xóchitl Gálvez informó que la magistrada Janine Otálora se disculpó por un tema de salud y Reyes Rodríguez Mondragón ofreció recibirla por separado.

La legisladora dijo que el TEPFJ está resolviendo a favor de Palacio Nacional, por lo que advirtió no hay una certeza jurídica; de esta manera pensará si volverá a pedir una reunión con los magistrados.

El proyecto de calificación de la elección presidencial que pretende aprobar el @TEPJF_informa no se apega a la realidad.



En él aseguran que no ocurrió ninguna irregularidad, pese a que millones de mexicanos vimos lo contrario.



Es fundamental que quede asentado el precedente… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 9, 2024

FBPT