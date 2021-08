Magistrados del TEPJF piden, de último momento, revisar desempeño de José Luis Vargas

La mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron este miércoles que en la sesión pública se someta a análisis las funciones y el desempeño del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés.

La propuesta la presentó al inicio de la sesión el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien planteó que públicamente se debata el tema, el cual no se agendó previamente en el orden del día.

Al respecto, el magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, afirmó que el funcionamiento del Tribunal Electoral está plenamente garantizado bajo su presidencia y le pidió a De la Mata Pizaña que se limitaran a revisar los asuntos agendados para la sesión pública.

“No así, como se los he dicho en otras ocasiones, que haya sorpresas que no hayan sido comunicadas a esta presidencia y no saber a qué se refiere”, manifestó.

En apoyo del magistrado presidente, la magistrada Mónica Soto le pidió al magistrado De la Mata Pizaña que retirara su propuesta para que la pudieran analizar en privado.

“Estamos en momentos cruciales del proceso electoral donde nos toca responder en desempeño del más alto nivel y cualquier situación de índole interna, administrativa, de gobierno, de plazas, de inconformidades, me parece, le solicitaría de manera respetuosa, lo pudiéramos atender en una sesión privada de los siete”, expresó.

Sin embargo, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón respaldaron la propuesta presentada por Felipe de la Mata Pizaña y subrayaron que el análisis y el desempeño de las acciones del magistrado presidente del TEPJF se pueden revisar en sesión pública con el respaldo del reglamento interno.