Lo que mal empieza…

Ayer se realizó en Palacio Nacional la última reunión entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el Presidente López Obrador. Ya no habrá más, informó el abogado de los primeros, Vidulfo Rosales. A su parecer, los trabajos para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala y localizar a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos hace ya casi 10 años iniciaron bien. Sin embargo, ha referido, cayeron en un bache del que ya no salieron en 2022. “No vemos condiciones de una próxima reunión… porque nada más son confrontaciones, no tiene caso venir a confrontarnos”, ha referido Rosales a su salida de Palacio Nacional. Ayer les informaron que fue detenido un sujeto relevante en los lamentables hechos, pero el dato ya no pareció entusiasmarlos mucho. Así que se cierra un ciclo en el que, ha dicho el abogado, “no tuvimos verdad ni tuvimos justicia”. Las grandes expectativas, pues, se convirtieron en una gran frustración: “No terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal”.