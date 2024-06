Males gastrointestinales crecen 5.4% por el calor

Las tres olas de calor que se presentaron en México entre abril y junio de este año, dejaron un aumento de 5.4 por ciento en las enfermedades gastrointestinales entre los mexicanos en comparación con 2023, lo que representa 21 mil 155 casos más, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa).

Los datos oficiales refieren que en 2024 se registraron 408 mil 139 casos de enfermedades gastrointestinales, contra 386 mil 984 en 2023; de esta manera, la primera ola de calor se generó del 13 al 19 de abril con 103 mil 408 casos; mientras que la segunda ola de calor fue del 3 al 12 de mayo con 94 mil 515 enfermos.

Sin embargo, la tercera ola se registró en dos semanas, esto es, del 20 de mayo hasta el 5 de junio, con una suma de 210 mil 216 casos.

Amador Cruz Villegas, especialista en enfermedades gastrointestinales del Sector Salud dijo a La Razón que la prevención es vital para poder evitar enfermedades gastrointestinales por altas temperaturas. Las principales recomendaciones son tener higiene en la preparación de los alimentos, realizando una adecuada manipulación y conservación para prevenir infecciones.

Así como evitar comer en lugares ambulantes o en condiciones que a simple vista carezcan de higiene, ya que el manejo libre de microorganismos son fundamentales para evitar su contaminación.

El especialista subrayó que, dado que en los últimos días se ha registrado un aumento en las temperaturas en el país alcanzando hasta 40 grados Celsius, dichas olas de calor han desencadenado “un incremento en enfermedades gastrointestinales, convirtiéndose en una preocupación seria para la salud pública”.

Refirió que entre las enfermedades más comunes se encuentran las gastroenteritis infecciosas, causadas por la descomposición de alimentos o la falta de higiene en su manipulación y que la presencia de bacterias como Shigella, Salmonela, Escherichia Coli, y virus como el de la hepatitis A y el rotavirus. “Han proliferado en esta temporada, afectando principalmente a personas mayores de 65 años y niños menores de 5 años”, advirtió.

El especialista explicó que el impacto diferencial de estas enfermedades entre áreas urbanas y rurales, son considerables ya que las segundas zonas referidas enfrentan mayores desafíos debido a la falta de acceso a agua potable y condiciones de higiene adecuadas.

Precisó que alimentos como cebollas rebanadas, la masa para galletas, la harina, el germinado de alfalfa y la crema de cacahuate tienen en común que sus elementos son probable foco de salmonelosis.

La salmonela, dijo, enferma aproximadamente a 1.35 millones de personas en Estados Unidos y en México “estaríamos hablando de una alza, aunque no tenemos el dato exacto, porque se llega a confundir con una infección simple cada año”.

El galeno refirió que las infecciones de estas bacterias (la causa más común de enfermedades producidas por alimentos, de acuerdo con el Departamento de Agricultura, USDA, por su sigla en inglés) producen síntomas como fiebre, diarrea y dolor abdominal, que pueden durar varios días.

Marlene Ayala es empleada en una oficina de contabilidad, platicó a La Razón que “por necesidad”, casi diario consumía alimentos en la calle, hasta que un día que ingirió unos tacos cerca de una estación de Metro comenzó con un extraño dolor de cabeza, luego fiebre y de pronto nauseas que no le permitían comer nada; además, explicó que al dirigirse tres días después de sus síntomas a su clínica de salud, la diagnosticaron con infección estomacal; sin embargo, el diagnostico era errado.

“Me dieron tratamiento por infección, pero nada me hacía, estaba muy desesperada, al cabo de unos días había bajado 15 kilos, y eso me dio mucho miedo, entonces me dijeron que tenía salmonelosis, que aunque no es mortal, si no te cuidas puede tener complicaciones muy graves, hasta la fecha ya no como de la misma manera (...) entre el alimento que no estaba desinfectado y las temperaturas todo agravaron”, dijo la mujer de 34 años.

En épocas de calor, las autoridades recomiendan no ingerir alimentos en la calle, precisamente por su rápida descomposición por las altas temperaturas.

Temperaturas superiores a 45° seguirán en 13 estados

El calor intenso afectó a 13 estados del país con temperaturas de entre 40 a 45 grados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En tanto, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) registró la cifra más baja de incendios forestales en lo que va del mes de junio, al registrar 35 siniestros.

En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el sur de Veracruz, la temperatura fue de 40 a 45 grados ayer; mientras que en Aguascalientes, Guanajuato, norte de Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, el norte de Puebla y Zacatecas, la temperatura osciló entre los 35 a 40 grados.

Debido a las altas temperaturas pronosticadas, se recomendó a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada a la radiación solar e hidratarse adecuadamente.

Mientras tanto, la Conafor registró 35 incendios forestales y señaló que, el número sigue a la baja, ya que en las últimas 24 horas disminuyó 18.6 por ciento, según su más reciente reporte, y destacó que al menos nueve de los siniestros afectan Áreas Naturales Protegidas.

Son 15 estados del país los que se han visto afectados, de los cuales, se registra un daño en 33 mil 626 hectáreas de suelo, bosque y diversos tipos de vegetación; unas 49 veces la superficie total del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

En las labores de sofocación de las llamas participan 897 brigadistas de Conafor, la Sedena, Guardia Nacional y otras dependencias.