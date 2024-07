Y fue el ministro Juan Luis González Alcántara quien planteó ayer algunas consideraciones sobre lo que a su juicio detonó el proceso de reforma al Poder Judicial. “El malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte, no podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Ésta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene cambiar, todo porque se emitió una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra, ésa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora”, señaló en la Cámara de Diputados el ministro, quien, por cierto, fue propuesto para integrarse al pleno de la Corte en el actual sexenio.