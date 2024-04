La mañanera no dicta mi agenda, asegura Jorge Álvarez Máynez.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que su agenda la dictan los jóvenes y no lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas.

Lo anterior, luego de la petición de la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, de que sean suspendidas las conferencias matutinas, a fin de que el mandatario federal no intervenga en el proceso electoral.

Sin embargo, Álvarez Máynez destacó que en la campaña de su opositora se encuentran desesperados. "No tienen planteamiento estratégico en la coalición PRI-PAN, siguen quejándose, están desquiciados. Ayer los vi con cara de panteón en el INE a los de la coalición del PRI y del PAN", detalló.

El emecista agregó: “yo veo poco las mañaneras, a mí la agenda no me la dicta la mañanera, la agenda me la dictan los jóvenes, los problemas de México”, además, comentó que la oposición está obsesionada con el Presidente, mientras que él tiene otra visión del país.

En el arranque de campañas locales en Durango detalló que la gente de Morena no es Andrés Manuel López Obrador, sino que son personas como Cuauhtémoc Blanco o Layda Sansores.

JVR