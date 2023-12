Mandatario desconfía del INE y del Tribunal

Debido a que consideró que han cometido “actos antidemocráticos”, entre ellos el retiro de la candidatura a los aspirantes al gobierno de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su desconfianza en las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya saben lo que desde hace algún tiempo sostengo sobre los organismos electorales del país, no de ahora, de tiempo atrás: No les tengo confianza, es como los del Poder Judicial; hay excepciones honrosas, no puedo generalizar.

“Este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas, ellos lo saben. Cómo voy a olvidar que hace dos o tres años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna”, acusó.

En conferencia de prensa, recordó los casos de los precandidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, que “como no los querían los opositores, los denunciaron de que estaban gastando más en sus precampañas y no comprobaban, creo que de 19 mil pesos”.

Ya saben lo que desde hace algún tiempo sostengo sobre los organismos electorales del país, no de ahora, de tiempo atrás: No les tengo confianza, es como los del Poder Judicial

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Añadió que los precandidatos demostraron que no estaban gastando nada y que por eso no comprobaban ante la Unidad de Fiscalización, porque no habían iniciado los periodos de precampaña.

“Sin embargo, fueron acusados en el INE; el consejo los sanciona y creo que plantea quitarles las precandidaturas, impedirles que participen, dos precandidatos, Guerrero y Michoacán”, resaltó.

Detalló que los dos preaspirantes y Morena acudieron al TEPJF, que pidió al INE, en su resolución, reponer el procedimiento y que no fueran tan severos.

“El INE dice: ‘No, tenemos que ser drásticos’, porque también estaban metidos en el enjuague de las componendas y regresan, todavía más enérgico, el resolutivo para que les quiten las candidaturas.

“¿Y qué hace el Tribunal, que primero había pedido que no fuese tan drástico el castigo? Les quita la candidatura porque ya habían llegado a un acuerdo político arriba. ¿Dónde está el derecho, la legalidad? Yo no soy partidario de eso, no les creo”, apuntó.

El Presidente se rehusó a expresarse sobre el reciente cambio en el TEPJF, donde Mónica Soto fue electa presidenta el viernes pasado, durante una sesión privada en la que se impuso la mayoría, integrada por la propia magistrada y por Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, sobre Janine Otálora y Reyes Rodríguez, para quitar de la presidencia a este último. “No opino”, declaró de manera escueta sobre el caso.

Para el mandatario, el conflicto que se vivió dentro del TEPJF del país no afectará el proceso federal de junio del 2024, cuando se renovará la Presidencia de la República, además de más de 20 mil cargos de elección popular, entre diputados federales y locales, senadores, presidentes municipales, síndicos y regidores.