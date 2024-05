”De todas maneras nosotros vamos a ganar”, dice Sheinbaum sobre declinación entre Xóchitl y Máynez

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, refirió que, sin importar si Jórge Álvarez Maynez declina por Xóchitl Gálvez o viceversa, ella ganará la contienda.

En conferencia luego de una reunión con sindicalizados, fue cuestionada sobre la crítica que hizo el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas a la estrategia de seguridad y, a partir de lo cual, sugirió que quien cierre en último lugar decline por el segundo puesto en la carrera presidencial.

No coincido con esta apreciación (sobre la seguridad) y me parece que el candidato Máynez ya ha dado su opinión al respecto y me parece que ellos tendrán que tomar una decisión, de todas maneras nosotros vamos a ganar, vamos muy por arriba del 50 por ciento