Manifestantes impiden acceso a San Lázaro; demandan recursos para educación

Las actividades al interior de la Cámara de Diputados se detuvieron a causa del bloqueo que el Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior inició esta mañana, en demanda de mayor presupuesto.

Antes de las 8:00 horas de este lunes, centenares de sindicalizados provenientes de estados como Durango, Oaxaca, Michoacán, Morelos y más entidades arribaron a San Lázaro a bordo de autobuses y comenzaron a desplegarse alrededor del recinto legislativo, permitiendo la entrada de los trabajadores.

Sin embargo, cerca de las 11:30 horas los accesos fueron tomados y se interrumpió el tránsito vehicular alrededor de la Cámara, por lo que las y los trabajadores fueron desalojados permitiéndoles únicamente abandonar la zona a través de la entrada a la estación del Metro Candelaria.

De esta forma, la comparecencia del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, fue detenida por medio de un receso indefinido decretado por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, a poco más de una hora de haber iniciado.

Paralelamente, se informó que la sesión de la Junta de Coordinación Política se reprogramaría a las 13:00 horas para ser llevada a cabo en una sede alterna cercana a San Lázaro.

Para este lunes a las 16:00 horas se tiene programado el inicio de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; sin embargo, aún no se determina si ésta se pospondrá o se realizará por otra vía, ya que las y los manifestantes advirtieron que no se moverán hasta obtener una respuesta a sus demandas.

Durante el mitin celebrado esta mañana, líderes sindicales urgieron una reasignación presupuestal para la educación media superior y para demandar que se respeten sus derechos laborales.

“El mensaje es directo hacia el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mier Velazco, ellos rigen su política bajo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar. Queremos decirle a Ignacio Mier que no traicione al pueblo de México. ¡Fuera Nacho, por mentiroso y por gacho! El día de hoy estamos acá, porque después de tantos años de lucha no nos han escuchado y si no no escuchan a las buenas, tendrán que escucharnos a la mala”, advirtió uno de los manifestantes.

fgr