El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de los asistentes a la Marcha por la Democracia, quienes, dijo, “se disfrazaron” de demócratas para exigir que regrese la corrupción a nuestro país, cuando ellos eran los principales violadores de los derechos del pueblo; cuestionó la autoridad moral de Lorenzo Córdova por asumirse como “paladín de la democracia” cuando era empleado de Enrique Peña.

Desde Oriental, Puebla, AMLO afirmó que esta movilización del domingo en la Ciudad de México y otras ciudades del país denominada la “Marea Rosa”, fue para defender a la oligarquía que se apoderó del poder durante 36 años, además que quieren una democracia sin pueblo.

“Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron.

“Y ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen ‘vamos a defender nuestra democracia’, ¿cuál es la democracia de ellos?, pues la que funciona nada más como parapeto cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta”, subrayó AMLO.

AMLO: Corruptos que están en contra de la transformación

En conferencia de prensa, AMLO dijo que los que se movilizaron el fin de semana son los corruptos que están en contra de la transformación, e incluso tienen abogados que promueven amparos para detener este cambio, sin embargo, advirtió, “no lo van a lograr”.

AMLO aseguró que su principal problema de los líderes de este movimiento del domingo son quienes se sienten superiores, racistas, ladinos, que ofenden al pueblo, por ello, dejó en claro que no les ve futuro en las próximas elecciones de junio donde se elegirán más de 20 mil cargos de representación popular.

“Le sigan echando ganas, les tengo que reconocer que se han portado muy bien, porque nada más son insultos y no han optado por acciones violentas porque los conservadores también son muy autoritarios.

“Además de corruptos son fachos, pero esa vertiente no se expresa mucho, solo hacia el insulto, nacos, dicen que la gente es ignorante, la gente del pueblo, que no hablamos bien, que nos comemos las eses. Desde luego que no hablamos inglés, ya ven que ellos lo hablan muy bien y lo pronuncian muy bien, entonces nosotros apenas y manejamos el castilla. Es eso lo que está sucediendo en el país, quieren ellos regresar por sus fueros y ya la gente no lo va a permitir".

AMLO cuestionó la calidad moral del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien fue el orador único en la “Marcha por la Democracia”, a quien calificó como el “paladín de la democracia”.

“Con qué autoridad moral Lorenzo Córdova, si él era un empleado de (Enrique) Peña, que le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidatos. Le daba órdenes”, aseveró AMLO.

AMLO denunció que los mismos que marcharon ayer fueron “operadores del fraude electoral” en 1988, en 2006 y 2012. “Se hacían de la vista gorda cuando los fraudes electorales, hasta firmaban desplegados en contra de nosotros cuando reclamábamos al robarnos las elecciones”, sostuvo.

AMLO agregó: “Se robaron la elección cuando el ingeniero Cárdenas porque no ganó Salinas; se robaron la elección cuando impusieron a Felipe Calderón, estos mismos, (Enrique) Krauze hasta firmó que fue una elección limpia. Fueron operadores del fraude electoral, se hicieron de la vista gorda cuando compraron millones de votos para imponer a Peña Nieto, así era con ellos”.

