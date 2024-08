Manlio Fabio Beltrones advierte que reelección de “Alito” Moreno no tiene visos de legalidad

Ante la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI, el senador electo Manlio Fabio Beltrones advirtió que se debatirá la legalidad de la jornada electiva, toda vez que “se armó una farsa” alrededor de la modificación a los estatutos internos del partido.

En entrevista con la periodista Mónica Garza para el programa “Sala de Guerra, el político sonorense afirmó que los estatutos se modificaron de manera absurda, inconveniente e ilegal pues “no se pueden hacer ni citar asambleas ni modificar esos documentos mientras no termine el proceso legal”.

“Estamos ante una situación de hecho que tiene que corregir el INE y también el Tribunal Electoral. Yo lamento mucho que el INE no se haya podido pronunciar todavía sobre la validez o no de los documentos que son abiertamente ilegales, o que el Tribunal Electoral haya rechazado el per saltum de un recurso que pusimos para que se pusiera orden dentro del partido. Pero, en fin, esta es la situación de hecho que tendrá que enfrentar el INE y también el Tribunal Electoral y nosotros exigiremos una rápida respuesta”, señaló el senador.

Por otra parte, Beltrones sugirió que la reelección de “Alito” Moreno se trata de un intento por “enfrentar una mala posición” del partido luego de las elecciones presidenciales del 2 de junio.

El expresidente del PRI señaló que los resultados obtenidos en los comicios pasados son los “menos favorables en la historia” del PRI , y afirmó que la solución a la crisis que vive su partido no era la reelección de Moreno Cárdenas.

“Si le está yendo mal la solución no es la reelección, pero si queremos tener los mismos resultados seguimos con los mismos dirigentes”, señaló Beltrones, quien se ha posicionado abiertamente contra la reelección de Alejandro Moreno.

Al ser cuestionado sobre el futuro del PRI, afirmó que al tricolor le espera “un gran reto” que debe superar si no quiere desaparecer, empezando por debatir la legalidad de la reelección de “Alito” Moreno, quien quedará junto a Carolina Viggiano al frente del partido hasta el 2028.

cerh