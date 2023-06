Manolo Jiménez gobernará con mayoría en Congreso

Manolo Jiménez no sólo llegará a la gubernatura con mayor holgura que el actual mandatario, sino también con una mayoría conseguida por la alianza entre PRI, PAN y PRD para el Congreso local, al menos durante los primeros tres años de su administración.

Ya con el 100 por ciento de actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la alianza Va por México consiguió el triunfo contundente en los 16 distritos electorales de la entidad norteña.

Esto representa el 64 por ciento dentro del Congreso, por lo que se vislumbra una holgura para que el próximo mandatario consiga la aprobación de proyectos de carácter legislativo con facilidad, de conservar el apoyo de los partidos aliados, más allá del de su propio partido, el PRI.

Con esto, aún faltará que se emitan los cálculos oficiales que se necesitan para definir las nueve curules mediante el sistema de representación proporcional y así concretar la conformación del Congreso, con 25 diputaciones.

De forma general, la alianza entre PAN, PRI y PRD consiguió 681 mil 002 votos; Morena, 338 mil 231; Partido del Trabajo, 113 mil 007; la alianza entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Unión Democrática por Coahuila (UDC), 97 mil 165, mientras que Movimiento Ciudadano alcanzó 26 mil 212 sufragios.

Gráfico

De los 16 diputados electos por el principio de mayoría relativa se encuentran nueve que consiguieron reelegirse de manera consecutiva, pues actualmente forman parte del Congreso como integrantes de la bancada del tricolor.

Uno de ellos es parte de la dinastía de los Moreira. Se trata del hermano menor Álvaro Moreira Valdez, quien esta ocasión consiguió el triunfo en el distrito 16 de Saltillo a nombre de la alianza Va por México.

Según los resultados preliminares, obtuvo 44 mil 628 votos, que representaron 50.8 por ciento de la votación total.

Los otros ocho legisladores electos por sus respectivos distritos que repetirán curul son Jesús María Montemayor, María Guadalupe Oyervides, Raúl Onofre Contreras y Héctor Hugo Dávila. También, Olivia Martínez Leyva, Edna Ileana Dávalos, Luz Elena Guadalupe Morales y María Bárbara Cepeda.

Con la totalidad de actas capturadas en cuanto a la gubernatura, el PREP indicó que Jiménez Salinas obtuvo 741 mil 731 votos, lo que representa 56.9 por ciento del total de sufragios emitidos en la jornada del domingo.

De esta forma, el candidato llegará a la gubernatura con mayor margen que Miguel Riquelme Solís, quien en las elecciones del 2017 obtuvo 482 mil 874 votos y que representaron 38.1 por ciento en el cómputo final que lo acreditó como titular del Ejecutivo local.

Aunado a esto, los votos por el candidato representaron un récord, ya que la máxima votación para un gobernador fue en el 2011, con 721 mil 289, por lo que lo depositado este año en las urnas se encontró 20 mil 442 sufragios arriba.

PT-Coahuila, de los que más creció su votación



Con el PRl, que arrasó en las elecciones para gobernador y Congreso de Coahuila, la “chiquillada” de las fuerzas políticas también en el estado tendrán ajustes con el crecimiento en los resultados electorales del PT y la posible pérdida del registro del PRD y del Partido Verde.

Uno de los principales factores a observar en estos comicios fue el “desplome” de la participación ciudadana que fue del 56.5 por ciento, consideró la exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) Gabriela de León, quien recordó que en los anteriores ejercicios hubo una mayor participación.

Tan sólo en los comicios que se realizaron en 2017, el porcentaje de participación en la elección de gobernador ascendió a 60.5 puntos porcentuales.

Apuntó que, incluso en el 2018, los registros de la votación a nivel estatal ascendieron a 62 por ciento, por lo que dijo que es tiempo de que se analice el motivo de la caída en la participación de los electores coahuilenses, cuando se estimaba que, para esta elección, en la que se renovó la gubernatura, por lo menos participaría hasta el 58 por ciento.

Consideró que parte de ese análisis debe ser el resultado obtenido por los miembros de las coaliciones, ya que, por ejemplo, en el caso del PT, que a nivel nacional es aliado de la Cuarta Transformación, parece que le funcionó independizarse con un candidato, que en este caso fue Ricardo Mejía, porque incrementó el registro de su votación para alcanzar el 13.3 por ciento, con 173 mil 380 sufragios.

Pese a que de última hora la dirigencia nacional de este partido anunció que apoyaría al morenista Armando Guadiana, Mejía mantuvo su campaña hasta el final.

Gráfico

La votación más alta que había registrado el PT local fue en el 2017, con 19 mil 198 votos, que representaron 1.52 por ciento de la votación total emitida; en el 2011 logró 13 mil 659 votos, es decir 1.16 por ciento, y en el 2005 registró 11 mil 155 votos, equivalentes al 1.2 por ciento, por lo que las cifras de los comicios de este año no los había recibido en ningún proceso.

Esto le redituará en un incremento notable de sus prerrogativas, que de los 233.6 millones de pesos para este año, sólo le correspondieron 1.4 millones para este año.

Los resultados podrían llevarlo a un financiamiento como el que recibió el PAN local el año pasado, cuando se le estimó un porcentaje de votación de 11 por ciento y se le asignaron 18 millones de pesos.

De hecho, los mismos recursos obtuvieron el partido del sol azteca y Movimiento Ciudadano, debido a que en la pasada elección intermedia estatal no alcanzaron el tres por ciento necesario de la votación, pero no perdieron el registro a partir de una determinación de los tribunales electorales.

En el caso del PRI, que alcanzó el 47.3 por ciento de los votos en la elección coahuilense, explicó que a la alianza no fue suficiente para que este efecto positivo les redituara resultados a sus aliados, como el PRD, que obtuvo 35 mil 792 sufragios y el 2.7 por ciento de votos.

AMLO felicita a ciudadanos por realizar elecciones en paz



El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la población de Coahuila y el Estado de México que participaron de manera libre y autónoma en la elección de gobernador.

“Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas.

“No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos, lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena”, dijo.

Asimismo, señaló que todavía no ha hablado con los virtuales ganadores de los comicios para felicitarlos, pero que les recomendó que a partir de ahora ya no piensen en el partido, sino en el gobierno que es para todos.

“No todavía, pero va a haber oportunidad de hacerlo. Decirles a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, ayer lo vimos, hubo pluralidad.

“Entonces, tenemos que atender a todos los ciudadanos sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad”, dijo.

López Obrador reconoció que, a partir de estos triunfos, el mapa geopolítico del país se reconfiguró.

“Estaba yo reflexionando acerca de la composición política en los estados y pues hay cinco partidos, cuatro o cinco. Morena tiene, con el triunfo de la maestra Delfina, 22 estados.

“El Verde, el Partido Verde, tiene uno; el Movimiento Ciudadano tiene dos, el PRI tiene dos y el PAN cinco.

“Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos porque, repito, no tiene que haber distinciones”, aseguró López Obrador.

Ejecutivo destaca a gestión mexiquense

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la cercanía y colaboración del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, entidad donde se llevaron a cabo comicios el pasado domingo y en las que Morena obtuvo el triunfo.

López Obrador destacó que la gente del Estado de México es un pueblo trabajador que se levanta muy temprano para ir a trabajar a la Ciudad de México, por eso consideró necesario que se mejore el transporte que brinda servicio a ambas entidades.

“Hay necesidad de seguir mejorando todo el sistema de transporte público, eso es algo que se necesita; se ha avanzado, pero hace falta más, con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo Del Mazo. Hemos trabajado (...) en forma coordinada”, subrayó.

Destacó la construcción de un trolebús de Chalco a Santa Martha donde conectará con los trolebuses capitalinos y el metro. La ampliación de la carretera a Pachuca y en marzo estará concluido el tren suburbano de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Otro tema, que habrá de abordar con el gobierno entrante, es el mejoramiento del sistema de salud pública. Dijo que a través del programa IMSS-Bienestar se mejorará la atención hospitalaria de primero, segundo y tercer nivel. “Tenemos el compromiso en el Estado de México y en todo el país de basificar a todos los trabajadores de la salud”, recordó el mandatario.

López Obrador calificó al Estado de México “como una república en población, estamos hablando de 16, 18 millones de habitantes en el Estado de México. Entonces, por eso mismo también porcentualmente hay más pobreza en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pero en número de pobres, porque es mayor la población del Estado de México, es donde hay más población pobre”, expuso.

Alfredo Del Mazo anuncia trabajos de transición

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció el trabajo y la certeza del proceso electoral del que surgió la que será la primera gobernadora mexiquense y ratificó su felicitación a Delfina Gómez Álvarez por los resultados que consiguió en los comicios del domingo pasado.

En un mensaje ante los medios de comunicación, le expresó sus deseos de éxito a la virtual ganadora y declaró que se iniciarán los trabajos de transición con responsabilidad, una vez que las autoridades electorales den por concluido el proceso.

“Ésta es ya una elección histórica, que tiene como resultado a la mujer que será la primera gobernadora del Estado de México. En un ejercicio de responsabilidad, iniciaremos los trabajos de transición, una vez que haya concluido la autoridad electoral y declare el final del proceso electoral”, expresó.

Además, “a las y los servidores públicos del gobierno del estado les convoco a que sigamos trabajando en todo momento por el bien de las familias mexiquenses”.

En su discurso, Del Mazo también manifestó su reconocimiento a Alejandra del Moral, candidata por la coalición Va por el Estado de México, por su desempeño, entrega y por realizar una campaña de propuestas y unidad, pensando siempre en el bienestar de la entidad.

Resaltó que el trabajo de las autoridades electorales y la participación de la ciudadanía, permitió que el proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México fuera una elección transparente, confiable y con civilidad.

“Mi reconocimiento a todas y todos los mexiquenses que participaron en esta elección democrática, a todas, a todos los que salieron a votar, su participación se traduce en el fortalecimiento de los principios y valores democráticos”, enfatizó.

Del Mazo puntualizó que la sociedad mexiquense respondió a sus desafíos con carácter democrático y mediante el ejercicio pacífico del voto y el respeto a las libertades.