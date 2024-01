Mara Lezama gestiona más recursos para el campo quintanarroense

Durante una reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, la gobernadora Mara Lezama Espinosa gestionó más recursos federales para Quintana Roo que permitan detonar el campo quintanarroense y recupere su valor productivo, con prosperidad compartida y justicia social.

“Estamos trabajando muy fuerte en este 2024. Cerramos muy bien el 2023 con buenas noticias para la ganadería, la agricultura, la acuacultura, la pesca, todo el sector”, coincidieron en señalar la gobernadora Mara Lezama y el secretario Víctor Villalobos.

La gobernadora Mara Lezama trabaja, desde el inicio de su administración, por una transformación profunda de las actividades agropecuarias a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, con un nuevo modelo más justo que refleje la prosperidad en la economía de las familias.

Mensaje de Lezama y el titular de Sader. Gráfico: La Razón de México

leer más Participa secretario de Agricultura de México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28)

Acompañada por el Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Artemio Santos Santos, la titular del Ejecutivo planteó al secretario Víctor Villalobos la necesidad de apoyo federal para programas en ganadería y apicultura, en agricultura y en desarrollo rural; para piñeros, productores de maíz, y demás.

Agradeció el apoyo del titular de SADER a las gestiones hechas con anterioridad para incluir a Quintana Roo en la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica para el Pulpo Maya de la Península de Yucatán, que avala la captura y comercialización de la especie como un producto 100% mexicano y específicamente de la Península de Yucatán, asegurando que la pesca no sea ilegal, no reglamentada y no declarada.

Asimismo, por el apoyo a la ganadería de registro genealógico a diferentes razas, que permitieron obtener reconocimientos en tres campeonatos: XXV Exposición Nacional de Ganado Brahman, X´Matkuil, Yucatán, Noviembre 2023; XXIX Feria Internacional de Ganadería Tropical, X´Matkuil, Yucatán, Noviembre 2023; y Feria de Reyes Tizimín, Yucatán, Enero 2024.

Para este año, el Gobierno del Estado presupuestó recursos estatales de hasta 197 millones de pesos en los diferentes programas de los sectores productivos, con un aumento de 120 millones en relación con el año pasado que se ejercieron 76.7 millones de pesos.

El titular de la SADER destacó que Quintana Roo siempre contará con la Secretaría en beneficio del estado.

AM