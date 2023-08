Marcelo Ebrard afirma que no se va de Morena; asegura que ganará la encuesta

Marcelo Ebrard afirmó este viernes que no se va a ir de Morena porque ganará la encuesta interna para definir al candidato del partido para 2024.

Sin embargo, señaló que se debe revisar que las encuestadoras seleccionadas cumplan con los requisitos pactados por las "corcholatas".

Afirmó que ya se presentaron las denuncias correspondientes al partido por la operación de la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum.

Ebrard acudió a las instalaciones del INE a pagar una multa de 10 mil pesos por la presentación del plan ANGEL en materia de seguridad, por contener elementos electorales.

Mete ‘raspón’ a Noroña

Ebrard descartó "brincar" a Movimiento Ciudadano (MC) -como planteó el legislador Gerardo Fernández Noroña- e incluso señaló que el partido naranja es el que más lo ha denunciado ante las autoridades electorales.

"Los que les urge que me vaya de Morena es porque saben que vamos a ganar, lo que quiero es que se proteja el valor de que la gente pueda elegir libremente en una encuesta, sorprende que Noroña casi pide mi expulsión, como el PRI de los años 80, respeten lo que la militancia de Morena quiere, no tengo duda de que seremos vencedores, no al acarreo, no a ofrecer o amenazar con retirar apoyos", expresó el excanciller.

"Los que quieren que me vaya son los que van perdiendo, si permiten que la gente decida libremente no tengo duda de que vamos a ganar, yo no me voy a ir a ningún lado, me denunció MC, los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado de MC en contra mía, no me voy a ir a ningún lado, yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta", añadió.