Marcelo Ebrard anuncia que la SRE facilitará obtención del pasaporte

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ampliará los lugares para solicitar un pasaporte y ahora ubicará módulos de atención al público en plazas comerciales de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, anunció el canciller Marcelo Ebrard.

“Esta idea ha permitido que hagamos esto mismo en muchos puntos, ahora en la Ciudad de México está en Coyoacán, ahora Álvaro Obregón, sigue Iztapalapa que ya está en vías de; desde luego el Aeropuerto Internacional que ya se mencionó, Gustavo A. Madero, y así sucesivamente; dando la misma calidad de servicio en cualquier punto de la ciudad, ese es el objetivo: que tenga el mismo estándar para unos y para otros”, explicó al inaugurar la oficina de Pasaportes Poniente Álvaro Obregón-Cuajimalpa .

Añadió que además se aplicaron nuevos mecanismos de protección al documento con lo que se pone al mismo nivel de cualquier pasaporte del mundo.

Gracias al equipo que hizo posible inaugurar hoy la nueva oficina de pasaportes en Santa Fe, abrazo!!! pic.twitter.com/wKgzLtWUfV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2022

“Poner nuestro pasaporte entre los primeros del mundo, es decir, no podemos estar por debajo del 15; o sea, no tenemos porqué aceptar un pasaporte número 40 en términos de seguridad, o 46 con un papel que se dobla, sin condiciones adecuadas porque no está a la altura de lo que es México, entonces nada que esté por debajo de lo que México es y se merece”, abundó Marcelo Ebrard.

Expuso que se licitó el nuevo pasaporte y fue una compañía finlandesa quien obtuvo la concesión de la elaboración del documento de identificación mexicano, bajo el compromiso de que en todas las nuevas oficinas tendrá la misma calidad y dispositivos de seguridad exigidos.

FBPT