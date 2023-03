Marcelo Ebrard encabeza marcha y mitin ante 30 mil personas en Acapulco (VIDEO)

Marcelo Ebrard encabezó este domingo una marcha por el malecón de Acapulco que culminó con un multitudinario mitin en el zócalo del puerto.

Ebrard estuvo rodeado de 30 mil personas y en el podium sólo por mujeres, incluyendo la alcaldesa de Acapulco.

Marcelo Ebrard dijo que él es carnal del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha caminado por 23 años.

El ctual Canciller urgió a Morena a sacar la convocatoria para la encuesta a la brevedad, pues el pueblo no conoce del proceso.

Marcelo Ebrard anunció que mañana viajará Estados Unidos, por instrucciones presidenciales, para defender a México de los embates de legisladores y líderes del Partido Republicano.

Mensaje completo de Marcelo Ebrard:

Gracias Acapulco, arriba Acapulco, allá en la sombra, allá atrás, en los portales, acá en la sombra, ustedes buen día.

Buen día a todas y a todos.

¡Qué viva Acapulco! No venimos a ofrecer si no a cumplir, a eso venimos. Igual que nuestro presidente López Obrador. Hay varios aquí que no veía yo desde el 2018, otros 2008 y por ahí me encontré a alguien todavía de otros años.

Déjenme decirles algo: Acapulco siempre ha sido leal conmigo. Siempre me han apoyado en las buenas y en las malas y también en las muy malas. Yo estoy obligado por lo que ustedes han hecho, por lo que ustedes son, porque son gente de buen corazón, porque es un pueblo noble y trabajador.

Yo estoy obligado con ustedes a cumplir lo que me están diciendo, porque lo que queremos es en primer lugar…

Por primera vez, ustedes se acuerdan ¿cuándo fue, antes de Andrés Manuel que se subió el salario mínimo?

Primera vez que sube el salario mínimo en 50 años compañeras, compañeros. Eso lo tenemos que defender, eso tiene que seguir, eso se tiene que fortalecer, que a la gente le vaya bien, que el pueblo viva mejor.

Esa es la causa que nos tiene aquí, todos esos programas tienen que seguir adelante, todos esos y tenemos que dar otros pasos para vivir mejor, para que a nuestras mujeres, a nuestras familias no les falte nada, para que haya medicamentos para todas y para todos, para que haya agua suficiente porque a veces el agua es la principal desigualdad, para que mejoremos todos los días.

Y claro que tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. Yo recuerdo cuando salí de la escuela pública 1981 saliendo de la escuela devaluación y cada gobierno hubo devaluación, devaluación y devaluación. Hasta este año que el valor que tiene el peso con relación al dólar bajo de 19 pesos por primera vez en la historia, nosotros vamos para arriba y el dólar va un poquito para abajo, primera vez en la historia.

Acuérdense que hace cuatro años decían si Andrés Manuel gana se va a devaluar el peso, ¿quién se acuerda de eso? Levante la mano ¿debemos creerles a esas gentes? ¿Qué le pasó al peso? Se está recuperando, esas gentes cada que hablan hay que sacar raíz cuadrada y poner el signo contrario para que te dé.

Entonces el peso se está fortaleciendo ¿por qué? Porque todos los mercados en el mundo confían en México, en su presidente y en la cuarta transformación si no, no sería posible, no sería.

Marcelo Ebrard encabeza marcha y mitin ante 30 mil personas en Acapulco Foto: Especial

Ahora… ¿queremos que sigan las mañaneras?

No se oye.

Dice el presidente, nos invita a que el otro 18 de marzo lo acompañemos para una concentración ahí en la ciudad de México para defender ¿qué cosa paso el 18 de marzo?

La expropiación petrolera ¿ustedes se acuerdan el costo de la gasolina en todo el mundo hace apenas un año? Era 10, 15 o 20 pesos o más superior al de México ¿por qué creen? Porque México tiene ahora su refinería que compró en Estados Unidos.

Nosotros ya no estamos casi casi ha bajado mucho la importación de gasolina ahora es de nosotros la fábrica y por eso podemos tener mejor precio ¿se acuerdan que él lo ofreció en campaña? Él lo dijo y tiene razón ahí están los precios.

Bueno, muchas cosas se han logrado compañeras, compañeros tenemos que seguir adelante tenemos que apoyar a nuestro presidente ahorita, aquí y ahorita.

Marcelo Ebrard encabeza marcha y mitin ante 30 mil personas en Acapulco Foto: Especial

Yo el lunes, mañana me voy a Estados Unidos a una reunión con todas las y los cónsules allá, son 50 cónsules en Estados Unidos ¿qué vamos hacer allá?

Bueno primero revisar que protejan a nuestros nacionales punto número uno. Porque allá todos tenemos familia, yo tengo un sobrino ¿quién tiene familia allá? Más fácil ¿quién no tiene familia allá?, todos tenemos familia allá.

Quiere el presidente que vaya a verlos mañana en primer lugar para que atendamos como se debe a nuestra gente del otro lado. Segunda cosa, que defiendan a México porque un senador de Estados Unidos dijo que debía usarse la fuerza en nuestro territorio…

…Seguir dando la lucha ha hablado nuestro presidente de que los que tengan aspiraciones no anden de tapados ¿ya oyeron eso o no? Él dijo que son corcholatas, bueno cada quién se pone lo que quiere, pero bueno somos graduados de corcholata.

Miren va a ver una encuesta, mes de septiembre ¿quién sabe qué encuesta es esa? A ver levanten la mano quién sabe. No se ha informado al pueblo, no se ha informado al pueblo, el presidente ha dicho -oigan que el pueblo determine quién va a seguir adelante, que sea el pueblo, que no sea el partido, que sea la gente-. ¿A quién le gustaría participar personalmente a decidir eso? Levante la mano ¿a quién le gustaría? ¿a ti no te gustaría? Bueno pues a lo mejor.

Dice la mayoría “claro que nos gustaría participar”, entonces lo que estamos urgiendo a nuestro partido, a Morena es que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe, que informen cuándo van hacer, dónde va hacer, cómo se puede participar para que el pueblo determine y san se acabó el asunto, el pueblo es el que debe decir que es lo que va a pasar.

…no llegué ayer, 23 años, si es mi carnal. Porque a un carnal tuyo lo cuidas, lo sigues, lo proteges y es tu carnal, no cualquiera es tu carnal ¿quién tiene un carnal aquí? Yo soy su carnal.

Marcelo Ebrard encabeza marcha y mitin ante 30 mil personas en Acapulco Foto: Especial

Compañeras y compañeros… 2004, yo sé que ustedes están muy jóvenes pero lo tengo que platicar porque hay gente joven que no lo sabe. En 2004 yo era el secretario de seguridad de mi carnal porque me habló y me dijo: “yo sé que tú no eres policía pero quiero que en verdad me ayudes, ¿por qué? porque eres una persona íntegra y porque eres trabajador”, y le dije carnalito va…

…en 2011 él y yo acordamos una encuesta le dije “carnal hacemos una encuesta y el que gane va, sale, juega”.

...entonces me tocó esa chamba, que porque querían ponernos aranceles, que porque en el tratado nuevo se había cedido todo lo energético, imagínense ni sabía el pueblo ¿Ustedes ya sabían de eso?

Ya se había puesto eso ahí, fue Andrés que dijo saquen eso de ahí y se impuso la Constitución de México, que es la que manda sobre nuestros recursos como hidrocarburos, por ejemplo. Ahí lo tengo y se sacó todo el capítulo que cedía toda nuestra soberanía, salimos adelante, luego vino los aranceles salimos adelante, querían un tratado para que fuéramos el tercer país seguro, nunca lo aceptamos.

Bueno compañeras, compañeros, luego me pidió muévanse para las vacunas porque no tengo vacunas en México. Fuimos pa donde quiera y vinieron las vacunas y el presidente tiene el mérito porque él firmó los documentos y nos apoyó, y me apoyó y me hizo caso porque no todo el mundo estaba de acuerdo fuimos y las trajimos.

Bueno ahora acabo de ir a India la semana pasada ¿Saben para qué? Porque quiere el presidente que traigamos un nuevo tratamiento para el cáncer, porque todos hemos perdido vidas de personas cercanas.

Yo a mi mamá la perdí por leucemia no hablo de memoria y cada persona que está aquí nos ha pegado el cáncer y me dijo Andrés te pido de favor que vayas allá y te traigas esa tecnología, ¿por qué? Porque la leucemia quién más lo sufren son los niños y ¿qué creen? Para diciembre empezamos en México con ese nuevo tratamiento para diciembre.

Compañeras, compañeros, quiero decirles que por nosotros hablan nuestros hechos. Yo no me la paso pintando bardas, ni espectaculares. No es que no me gusten las bardas, si me invitan un día hacemos una padre. Eso sería bueno Adelina un día pintamos una, no andamos gastando dinero porque no lo tenemos.

Saben qué dice Andrés, confíen en el pueblo, busquen al pueblo, dedíquense a caminar…esta es la de a de veras. A ver cuántos estamos acá, no van a ver que ustedes que nosotros tenemos el dinero, no. Con Andrés llegamos al poder porque la gente quiso y si la gente quiere nosotros seguimos y seguimos adelante.

Gracias.

