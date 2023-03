Ebrard y cónsules revisarán defensa de México ante intenciones intervencionistas

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que este lunes participará en una reunión de cónsules en Estados Unidos, en la que se planteará la defensa de México ante las intenciones intervencionistas del vecino país del norte.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores participó en una marcha por el Día Internacional de la Mujer en Acapulco, Guerrero, acompañado por la alcaldesa Abelina López, donde apuntó que tiene programada una reunión para este lunes con los 50 cónsules que están en Estados Unidos, con quienes en la agenda primero verificarán el tema de protección y atención a los migrantes.

Señaló que, además, revisarán la defensa del país ante la propuesta de diversos congresistas republicanos, que argumentan que es necesario hacer uso de la fuerza para hacer frente al crimen organizado en territorio mexicano.

“Primero, revisar que protejan a nuestros nacionales, punto número uno (…). Quiere el Presidente que vaya a verlos mañana en primer lugar para que atendamos como se debe a nuestra gente del otro lado. Segunda cosa, que defiendan a México, porque un senador de Estados Unidos dijo que debía usarse la fuerza en nuestro territorio”, expresó.

Por otra parte, Ebrard se refirió al proceso interno de Morena para buscar la candidatura presidencial y comentó que el mandatario federal es quien les ha dicho que aquellos que tengan aspiraciones “no anden de tapados”.

“Él dijo que son corcholatas, bueno, cada quién se pone lo que quiere, pero, bueno, somos graduados de corcholata”, expresó.

El secretario de Relaciones Exteriores subrayó que sus hechos hablan por él y dijo que se ha dedicado a atender distintos temas, tanto de la pandemia como de otros asuntos, por lo que no puede pasar el tiempo pintando bardas.

“Compañeras, compañeros, quiero decirles que por nosotros hablan nuestros hechos. Yo no me la paso pintando bardas, ni espectaculares. No es que no me gusten las bardas, si me invitan un día hacemos una padre.

“Saben qué dice Andrés (Manuel López Obrador), confíen en el pueblo, busquen al pueblo, dedíquense a caminar, esta es la de a de veras (…). Con Andrés llegamos al poder porque la gente quiso y si la gente quiere nosotros seguimos y seguimos adelante”, declaró.

