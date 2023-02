Marcelo Ebrard inaugura nuevas oficinas para expedir pasaportes en Cancún, Quintana Roo

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró la oficina de Pasaportes en Quintana Roo, con lo que suman 46 a lo largo y ancho del territorio nacional.

“En el caso de Relaciones Exteriores: 46 oficinas en toda la República Mexicana, cuatro millones de pasaportes al año -promedio-, más menos, poco más de 24 millones de personas tienen pasaporte porque tienen que viajar al exterior o porque necesitan el pasaporte por alguna otra razón, o van a viajar en el futuro” , dijo Ebrard ante la gobernadora del estado Mara Lezama.

La estrategia que sigue la cancillería para abaratar los costos de este tipo de oficinas, es rentar locales en plazas comerciales, lo que beneficia a los locatarios que ven incrementado el flujo de personas que llegan a realizar el trámite y son potenciales consumidores.

Hoy inicia operaciones la nueva oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Cancún, funcionará de 8 am a 20 hrs en Plaza Kukulcán !!

“Esa idea prosperó, se ha trabajado con muy diferentes plazas comerciales en todo el país, el día de hoy tenemos ya 15 oficinas de esa manera, rehechas, rediseñadas —esta es la 15—; y se planteó va a ser a 50 pesos, o sea, no estamos gastando más dinero que el que gastábamos antes de los contribuyentes”, abundó Marcelo Ebrard.

Agregó que una de las ventajas de esta nueva estrategia de emisión de pasaportes, es que no solo se mantienen las oficinas con rentas bajas, sino que además, se reduce el tiempo de espera para recibir el documento, además de que se reforzó la seguridad del documento.

“Bueno, entonces, en estas oficinas llegas y te van a entregar tu pasaporte en menos de dos horas, la meta es llegar a 45 minutos, ya ustedes me dirán si se logra o no, pero esa es la meta. Estamos utilizando un pasaporte, eso también cambió, porque nos pidió el presidente que lo cambiáramos porque nuestro pasaporte era… tenía en cuanto a calidad muchas deficiencias, era muy fácil robarse el pasaporte, los cuadernillos y falsificarlo. Hoy en día es muy… no tenemos ni un solo reporte de un pasaporte que nos hayan podido falsificar porque tiene toda tu información aquí, en un chip, no lo puedes alterar fácilmente”, abundó el canciller.

