Marcelo Ebrard va por presidencia en 2024: "No tengo pensado otro escenario"

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que sí planea buscar la Presidencia de México en las elecciones federales de 2024.

“Voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario, y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. Falta mucho, faltan dos años todavía”, dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, ayer.

También externó su agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador por haberlo integrado a la lista de posibles sucesores, pero reafirmó que por el momento no se distrae con esta situación y está atento a sus deberes como Canciller.

“Por supuesto que me interesa participar y claro que es algo que ha sido con compromiso de vida, pero les pido que tengan claro que primero hay que sacar adelante las responsabilidades, y cuando se convoque en dos años a participar, ahí estaremos”, declaró.

También indicó que se encuentra atento al proceso de selección: “pienso definitivamente participar de acuerdo a las normas que se den por parte de Morena en primer lugar; ya nos dirán cómo va a ser el proceso, no dudes de eso. Tiene que haber condiciones de competencia, porque de otra manera sería difícil, tiene que ser algo justo, creíble y confiable”.

Anteriormente en el Senado, el Canciller aseguró que en estas elecciones no pensaba declinar por nadie, y que si en el 2000 lo hizo, fue para dejar el camino libre a Andrés Manuel López Obrador durante su contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“El riesgo era que se perdiera la ciudad en esos años, y no está en mi horizonte ese tema”, comentó el lunes en el Senado.

Cabe recordar que el titular de Relaciones Exteriores aspiraba a ser el candidato presidencial de la coalición PRD-PT-MC para las elecciones de 2012, pero al final, el ahora Presidente de la República, fue el aspirante oficial.

Avala método

Por separado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena en el 2024, como señaló el Presidente López Obrador.

“Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, es algo en lo que concuerdo y además el Presidente siempre lo ha mantenido, incluso antes de que existiera Morena”, manifestó.

Resaltó que este método es el más “democrático”, ya que no da pie a que participen personajes de otros partidos, por lo que se refleja la opinión del pueblo: “¿qué problemas tienen en algunos partidos donde se hacían elecciones abiertas? Que participaban algunos otros que no pertenecían al partido. En el caso de las encuestas, sencillamente no hay otra manera más que lo que opina el pueblo en ese momento. Entonces, es un buen método”.

Tras ser mencionada como una de las favoritas para ser candidata en las elecciones de 2024, dijo que esos temas se hablarán cuando sea el momento.

ANR