Durante la marcha del próximo 27 de noviembre, además de resaltar los logros en cuatro años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se desmentirá todo lo dicho por los grupos opositores sobre la Reforma Electoral y, así, dejar en claro que no se busca desaparecer al INE, afirmó el dirigente nacional del Morena, Mario Delgado Carrillo.

Entrevistado durante una gira por Morelos, donde inició la promoción de la movilización convocada por el Presidente López Obrador, el líder del guinda advirtió: “Vamos a aprovechar para desmentir todos estos temas de la Reforma Electoral, estas mentiras que difunde la oposición, de que queremos desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) ” .

Los planteamientos son falsos, enfatizó, pues la propuesta del Gobierno Federal, que es apoyada por el Morena y los partidos que están con la Cuarta Transformación, es que realmente se tenga un INE autónomo, independiente, austero y más profesional, al servicio de la población.

Asimismo, la reforma planteada pretende que los consejeros electorales y, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados, sean elegidos de manera directa por las personas, a fin de “no deberle su chamba a un partido político, que se la deban al pueblo y que le rindan cuentas al pueblo”.

“La gente quiere que no se despilfarre sus recursos, son los impuestos de la gente. ¿Por qué vamos a tener las elecciones más caras del mundo? Entonces que haya menos recursos para el INE, pero también que haya menos recursos para los partidos, que no se despilfarren los recursos del pueblo” Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Mario Delgado manifestó que la propuesta también busca disminuir el número de legisladores en el Congreso de la Unión para hacerlo más austero y eficiente en su desempeño.

“Con los plurinominales, estos diputados, senadores que brincan del Senado a la Cámara, se reeligen y no caminan; hace años que no salen a pedir el voto, pues no tienen contacto con el pueblo. De eso se trata la Reforma Electoral”, acotó.

CEHR