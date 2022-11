AMLO convoca a su propia marcha; oposición acusa que será “de Estado”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que volverá a salir a las calles, en una marcha que encabezará el 27 de noviembre, fecha en la que adelantará su informe de actividades en el Zócalo, a cuatro años de que asumió el cargo.

“Ayer mismo empecé a recoger opiniones, y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo, el jueves es día laboral: Queremos ir muchos. Entonces, va a haber una marcha”, expuso el mandatario.

Mientras que las preguntas de los reporteros brotaron insistentes: “¿La encabezará usted?”, “¿De dónde a dónde?”, “¿Va a marchar usted?”.

A lo que el Presidente respondió que la movilización será del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 27. “Nos vamos a empezar a reunir a las 9:00 para que no nos pegue mucho el sol. Pero desde el Ángel (...) yo voy a marchar”, sostuvo el mandatario, con una sonrisa.

Sin embargo, aclaró que no será una marcha para protestar por alguna injusticia, sino por el placer de celebrar su cuarto año de Gobierno.

“El Informe, cuatro años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien”, indicó.

Señaló que no trata de competir con la marcha realizada el domingo pasado por la ciudadanía que se opone a la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), sino de comprobar cuántos mexicanos están felices con el cambio en el país.

—¿Es una muestra de músculo?

—No. Es que íbamos a hacer de todas maneras el Informe, pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy aburguesando mucho— señaló, en tono de broma.

Aclaró que los sondeos que realiza su oficina demostraron que mucha gente quiere asistir al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el Cuarto Informe de su Gobierno, un evento que ha encabezado año con año, aunque los últimos dos debió presentarlos en Palacio Nacional debido a la pandemia.

“Es que sí, el día primero, que son los cuatro años, es jueves; entonces, muchos quieren venir de todo el país a participar, porque éste es un movimiento de millones de mujeres, de hombres, libres, conscientes; es un proceso de transformación. Entonces, no es un movimiento de un solo hombre, de los dirigentes, ya lo dije; es un movimiento popular”, indicó.

Señaló que son millones de personas quienes quieren participar en esta movilización, gente consciente y muy politizada, que busca expresar su respaldo al gobierno, por lo que decidió modificar el formato que tenía planeado para el 1 de diciembre y ya no será a las 17:00 horas, como originalmente se planeó, sino que ahora se corre al domingo 27 de noviembre, con la marcha que iniciará en el Ángel de la Independencia sobre todo el Paseo de la Reforma, hasta llegar a la calle de 5 de Mayo y posteriormente al Zócalo.

“Sí, sí, llegamos, llegamos y se informa en el Zócalo. Ya no a las 5:00, tiene que ser temprano, porque es domingo”, explicó.

Las marchas encabezadas por López Obrador al Zócalo de la Ciudad de México iniciaron en 1991, cuando inició una caravana desde Tabasco, donde era presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se dirigió a la capital en protesta por un supuesto fraude electoral en el municipio de Cárdenas.

En 1994 volvió a marchar desde Tabasco al Zócalo de la Ciudad de México, para denunciar un presunto fraude en el que perdió la gubernatura ante el priista Roberto Madrazo.

Una de las movilizaciones más importantes se produjo en abril del 2005, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar contra el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El proceso terminó con su remoción del cargo y López Obrador encabezó un mitin en la Plaza de la Constitución. “Vamos a enfrentar este asunto con mucha dignidad y decoro”, señaló entonces.

Oposición califica de “pataleta” convocatoria

La marcha que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará el próximo 27 de noviembre desató polémica entre simpatizantes y detractores.

Las primeras respuestas emanaron de partidos opositores, cuyos militantes de inmediato acusaron que la reacción del mandatario es una “pataleta” porque “le dolió” la multitud que se pronunció en contra de la Reforma Electoral.

En cambio, morenistas y afines a la Cuarta Transformación respaldaron el anuncio, al señalar que acompañarán al Presidente en la movilización.

El expresidente panista Vicente Fox realizó diversas publicaciones en Twitter, en las que acusó al titular del Ejecutivo federal de “resentido, acomplejado”.

El líder de la bancada panista en el Senado, Julen Rementería, calificó como “una locura” la convocatoria del Presidente y sostuvo que no se puede permitir que se utilicen recursos públicos para la organización de la marcha.

“Una locura y un verdadero despropósito llamar a marchar supuestamente para defender la democracia; pues, ¿quién la está atacando? O sea, ¿quién está atacando a la democracia? Realmente me parece un capricho, una pataleta de alguien así”, dijo.

Por el PRI, el excandidato presidencial Roberto Madrazo opinó que el mandatario “no soporta” que la ciudadanía esté en contra de “su transformación” y por ello “va a sacar a sus acarreados”.

Desde el Poder Legislativo, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, mencionó que el Presidente quiere copiar la movilización del domingo.

Mientras tanto, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong dijo al Presidente que debería escuchar a los ciudadanos y las razones por las que salieron a las calles para “recomponer el camino”.

“Creo que en lugar de estar haciendo este tipo de acciones, tienen que escuchar a los ciudadanos, tienen que escuchar a todos los que hoy están haciéndoles todo tipo de señalamientos, y escuchar el porqué salieron, escuchar el porqué se están manifestando, escuchar lo que está mal y recomponer el camino”.

En la Cámara de Diputados, los coordinadores de las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano afirmaron que el llamado del Presidente fue una “reacción visceral” y dijeron que ahora faltará ver si la respuesta de la convocatoria no será amplia como respuesta del acarreo.

Después, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo al mandatario que no está solo y por lo tanto su partido lo respaldará acudiendo al Ángel de la Independencia para aclarar “las mentiras de la derecha”.

El llamado tuvo eco entre diputados, senadores y hasta gobernadores de la Cuarta Transformación, quienes de inmediato llenaron las redes sociales con fotografías junto a López Obrador, para confirmar que aquel domingo llegarán a la capital para también “festejar los cuatro años de gobierno y la transformación del país, como dijo el líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier.

Morenistas respaldan el llamado del mandatario

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, descartó que la marcha a la que convocó el Presidente sea un “berrinche”, y dijo que, aunque es su derecho realizarla, no se debe olvidar de que es un jefe de Estado.

Ante los medios de comunicación, aseguró que sí va a participar en esta convocatoria, porque “yo soy partidario de él” y es miembro constructor del movimiento con el que López Obrador ganó la Presidencia de la República.

Aseveró que así como es legítimo que el mandatario federal convoque a esta movilización que estimó será de millones de personas, también se debe garantizar que no se utilicen recursos públicos.

“Yo no creo que sea berrinche. Yo creo que es una decisión de él, a la que tiene derecho, y yo no soy quién para cuestionar una decisión que él tomó (…). Es legítimo el que el Presidente de la República llame o invite a una marcha; es legítimo y en la medida en que sea espontánea, sea libre, no sea de otra manera, sin uso de recursos públicos, por supuesto, es válido y es un derecho que él está ejerciendo como ciudadano y como jefe de Estado”, expresó.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que respaldará al Presidente y asistirá a la manifestación que convocó.

“Vamos a celebrar cuatro años de trasformación y el Presidente va a informar de estos cuatro años, pero además, es una celebración, entonces ahí vamos a estar”, declaró.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que serán más de 100 mil personas las que acudirán a la manifestación del titular del Ejecutivo federal.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que también participará en la movilización organizada por el Presidente.

“Será un honor acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la movilización del domingo 27 de noviembre al Zócalo. Ahí estaremos”, publicó el canciller en su cuenta de Twitter.

Movilización coincide con dos eventos programados

La marcha anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador deberá compartir el espacio con el movimiento feminista Marea Verde México, quien había presentado su solicitud para realizar una actividad denominada “tendido Sangre de mi Sangre”, en la columna de la Independencia para visibilizar la desaparición de personas.

“El 27 de noviembre tenemos el tendido Sangre de mi Sangre por las y los desaparecidos en el Ángel. Acción que llevamos un año planeando víctimas, familias y colectivos. AMLO lo sabe. No es coincidencia cambiar la fecha y lugar de su informe. ¡No nos vamos a mover!”, publicó el colectivo feminista en Twitter.

Marea Verde cuestionó la decisión del mandatario de tomar ese día las calles para realizar una movilización en conmemoración de su cuarto año de gobierno.

Advirtió que movilizar a los participantes desde distintos puntos de la República generó un costo y un esfuerzo de organización que debe ser respetado.

“El tejido Sangre de mi Sangre llevó una organización de colectivos de mucho esfuerzo en coordinación y costeo para que pudieran estar ese día en ese horario en la Ciudad de México. Esperemos que el equipo de López Obrador respete la acción de las familias de las víctimas”, demandaron en Twitter.

A esta convocatoria se tiene planeada la asistencia de familiares de personas desaparecidas, que merecen el respeto de las autoridades federales.

Otra organización que también anunció que marcharía el domingo 27 de noviembre de las 11 a las 15 horas en la misma ruta que seguirá la marcha anunciada por el Presidente, es el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frena).

En una publicación en sus redes sociales mostraron que desde el 18 de octubre solicitaron el permiso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo su movilización al Zócalo.

“El Dictador López monta en pánico gran marcha liberación. Nuestros permisos están desde octubre. Sí Podemos; no es momento para tibios y pusilánimes”, advirtió Frena.

Con información de Y. Pérez, J. Butrón, F. Sánchez, Y. Bonilla y M. Juárez