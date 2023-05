Marcha madres buscadoras. Reclaman que no hubo un cambio con el Gobierno; 'desaparecer no es normal'

Porque el paso de los años y de diferentes gobiernos no ha significado la llegada de la justicia para ellas, más de un centenar de madres, pero también hijas, hermanas y hasta padres de personas desaparecidas marcharon en la Ciudad de México para denunciar la desatención, dilación e insensibilidad que han visto en las autoridades.

En punto de las 10:00 horas, el contingente comenzó a avanzar desde el Monumento a la Madre hasta llegar al Ángel de la Independencia, para señalar que este 10 de Mayo "no es de fiesta, es de lucha y protesta".

A las escalinatas del monumento aguardaba la obra textil "Desaparecer no es normal" elaborada por madres chihuahuenses que tejieron listones desde una red sujetada por maderas hasta unas manos hechas de tela con las palmas hacia arriba, para representar el dolor y pesar de no conocer el paradero de sus hijas e hijos.

Pamela Leticia Portillo Hernández desapareció en julio de 2010 a manos de policías y militares en Chihuahua. Hoy, #10DeMayo, Dana, su hija, acude a marchar en la Ciudad de México para pedir a las autoridades que no olviden su caso.



🎥.- @yul_bonilla pic.twitter.com/lcgsAQVc5Z — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 10, 2023

"¡Únete, únete! Que tu hijo puede ser!" gritaban entre otras varias consignas a su paso.

Quienes hace cinco años celebraban la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, reclamaron que el andamiaje legislativo con el que se les prometió saber la verdad, hoy siga sin concretarse ni signifique ningún avance para apaciguar su angustia.

"Este Gobierno nos ha engañado porque dijo que iba a haber un cambio, pero nunca nos dijo que sería en reversa. Hemos visto cómo ha desmantelado instituciones que de algo servían", dijo María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos.

Algunas madres tomaron el micrófono para pedirle a Dios que las ayude, porque la justicia las dejó de escuchar. Pidieron no solo para encontrar a sus hijos, sino también para que se les deje vivir y continuar con la búsqueda que han intentado sostener pese a amenazas que algunas denunciaron haber recibido de los propios criminales, pero también de autoridades a las que "no les conviene que nosotras estemos haciendo su trabajo".

"Es un sufrimiento constante. Estamos permitiendo que nos masacren a nuestros hijos y nos han amenazado, pero no tenemos miedo , porque son nuestros hijos, porque no lleve un bebé en mi panza nueve meses para que un desalmado se lo lleve. Me chingaron la vida y creo que a la mayoría que nos quitaron a nuestros hijos nos pasó lo mismo. ¡Unámonos! No podemos seguir viniendo aquí a llorar", exclamó una madre.

Los reclamos se extendieron hasta el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña, a quien reprocharon que el acompañamiento y recomendaciones no ha sido suficiente pues no se ha traducido en alguna mejora para ellas y sus familias.

Síguenos también en Google News

FBPT