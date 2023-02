Margarita Zavala no ve pruebas en juicio de García Luna

La diputada por el PAN y exprimera dama, Margarita Zavala, minimizó las pruebas que se han presentado hasta ahora durante el juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante el gobierno de su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

En una breve entrevista, la legisladora comentó que preferiría emitir una opinión sobre el exfuncionario hasta que el juicio concluya.

Sin embargo, mencionó que hasta ahora los testimonios que han sido presentados para demostrar el vínculo entre García Luna y miembros del crimen organizado en México han sido desestimados.

“A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, vamos a esperar. Yo no opino sobre este tema hasta que termine”, declaró.

Por primera ocasión desde que inició el juicio contra García Luna, este martes se mencionó el nombre del expresidente Calderón Hinojosa.

Al testificar, el exprocurador de Nayarit, Édgar Veytia, aseveró haber recibido instrucciones del exsecretario de Seguridad y del entonces mandatario federal panista, a través del exgobernador Ney González, para “proteger” a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

DGC