Mario Delgado defiende proceso interno y pide no llamar “acarreados” a "millones" de participantes

Ante las críticas y evidencias por las anomalías en el proceso interno de Morena, el dirigente nacional, Mario Delgado, pidió respetar el proceso interno y no llamar “acarreados” a los tres millones de personas que, aseguró, que participaron.

En conferencia de prensa, negó las acusaciones de morenistas, como el senador Ricardo Monreal, de que la elección ya estaba preconfigurada, y acusó que los actos de violencia que se registraron durante las votaciones fueron responsabilidad de infiltrados que trataron de afectar la imagen del partido guinda.

“Hay que respetar la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo, no caigamos en estos prejuicios que tiene la derecha de menospreciar al pueblo. Que se nos respete, que tres millones de personas salieron de manera pacífica, voluntaria, en un gran ejercicio cívico. Que no se les tache de acarreados, que no se les tache de que hubo violaciones generalizadas; pido respeto para la gente, para los tres millones de personas que salieron a participar”