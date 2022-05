Mario Delgado descarta propuesta de Monreal para cambiar método de selección de candidato presidencial de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que está descartado cambiar el método de selección del candidato presidencial para las elecciones de 2024, y aseguró que todavía hay más aspirantes que pueden participar en la contienda interna.

Ante los medios de comunicación, rechazó la propuesta del senador Ricardo Monreal, quien planteó que se cambie la encuesta y que incluso se realice un proceso de elección primaria en el que podría participar el Instituto Nacional Electoral (INE) como organizador.

Cuestionado sobre este planteamiento, el líder nacional del guinda subrayó que la decisión en Morena se tomará con base en encuestas, porque “el pueblo es quien manda”.

No hay ninguna posibilidad de una elección primaria porque no está en los estatutos, no sería legal. Ahora, emprender una reforma estatutaria es una ruta bastante compleja por las condiciones y tiempos que tenemos y además creemos en las encuestas, nos han dado muy buenos resultados las encuestas y es la esencia de Morena, que la gente decida de manera libre a través de la encuesta