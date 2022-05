Monreal dice que no se retirará a su rancho hasta 2030; asegura que antes tiene mucho qué hacer

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que será hasta después de 2030 cuando se retire a vivir en su rancho en Zacatecas, porque actualmente tiene mucho trabajo pendiente en la Ciudad de México.

Luego de que ratificó su intención de buscar la candidatura presidencial de Morena en 2024, expresó que aunque extraña su estado, todavía tiene que cumplir con sus ocupaciones en la capital del país, hasta el cierre del siguiente gobierno.

“Le pido al gobernador (David Monreal) les dé un saludo de mi parte; yo poco voy a Zacatecas, por mi ocupación aquí, es una tristeza, porque a mí me gusta estar allá, pero les ofrezco que después del 30 puedo vivir allá. Ahora no, porque tengo mucho trabajo acá, pero después del 30 ya me voy a vivir a Plateros, allá al rancho Puebla del Palmar, allá los encontraré después del 30”